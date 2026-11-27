Начальник ГУР Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Россия планирует развернуть две спутниковые сети для обеспечения связи и управления войсками. Речь идет об уже известной системе "Рассвет" и новом проекте под названием "Инносеть".

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью британскому изданию The Times, передает Новини.LIVE.

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Как Россия развивает спутниковую сеть

По словам начальника ГУР, над созданием сети "Инносеть" работает компания "Геоскан", расположенная в Санкт-Петербурге. Российская сторона рассчитывает к 2036 году разместить на орбите 240 спутников этой системы.

В то же время планы Москвы относительно сети "Рассвет" предусматривают гораздо более масштабное развертывание. К 2035 году Россия намерена вывести в космос 924 спутника.

Вадим Скибицкий предупредил, что создание российских низкоорбитальных спутниковых сетей может представлять угрозу не только для Украины, но и для других стран.

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"При условии полноценного развертывания системы "Рассвет" Россия могла бы оснащать различные виды вооружения приемниками этой сети и использовать их по всему миру. Это позволило бы Москве применять морские дроны или БПЛА в регионах далеко за пределами Черного моря — в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке», — подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Россия уже потеряла один из спутников системы "Рассвет". Аппарат "Рассвет-3" № 4, выведенный на орбиту 23 марта 2026 года, сошел с нее 6 июня и сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы Земли.

Недавно ГУР сообщило, что украинские дальнобойные беспилотники уже атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" в Краснодарском крае РФ. В ходе удара были поражены производственные мощности предприятия, резервуары для хранения нефтепродуктов и трубопроводы.