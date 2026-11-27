Начальник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Росія планує розгорнути дві супутникові мережі для забезпечення зв’язку та управління військами. Йдеться про вже відому систему "Расвєт" і новий проєкт під назвою "Інносєть".

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю британському виданню The Times, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як Росія розвиває супутникову мережу

За словами начальника ГУР, над створенням мережі "Інносєть" працює компанія "Геоскан", розташована в Санкт-Петербурзі. Російська сторона розраховує до 2036 року розмістити на орбіті 240 супутників цієї системи.

Водночас плани Москви щодо мережі "Расвєт" передбачають значно масштабніше розгортання. До 2035 року Росія має намір вивести в космос 924 супутники.

Вадим Скібіцький попередив, що створення російських низькоорбітальних супутникових мереж може становити загрозу не лише для України, а й для інших країн.

Читайте також:

"За умови повноцінного розгортання системи "рассвєт" Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря — у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході", — наголосив він.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Росія вже втратила один із супутників системи "Расвєт". Апарат Rassvet-3 №4, який вивели на орбіту 23 березня 2026 року, зійшов із неї 6 червня та згорів під час входження в щільні шари атмосфери Землі.

Нещодавно ГУР повідомило, що українські далекобійні безпілотники вже атакували нафтопереробний завод "Славянск-ЭКО" у Краснодарському краї РФ. Під час удару було уражено виробничі потужності підприємства, резервуари для зберігання нафтопродуктів і трубопроводи.