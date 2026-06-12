ГУР: российские военные хорошо экипированы на фронте

Российские военные. Фото: defence-ua.com

На фронте российские военные имеют достаточный уровень экипировки и обеспечения. В частности, они используют современные аптечки и тепловизионные средства.

Об этом рассказал боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Горячий" в интервью журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Что рассказали в ГУР

Во время выполнения боевых задач военный обратил внимание на уровень экипировки российских военных.

По его словам, у оккупантов есть укомплектованные аптечки, в которых есть кровоостанавливающие средства и турникеты, в том числе собственного производства.

"Они достаточно хорошо экипированы. Есть все средства: и кровоостанавливающие, и турникеты. Довольно неплохо их сейчас укомплектовывают", — отметил военный.

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Также боец подчеркнул, что российские военные активно используют тепловизионные пончо и имеют качественное снаряжение.

В частности, речь идет о термобелье европейских и канадских брендов, которое также входит в их экипировку. Таким образом, по словам военного, противник обеспечен необходимыми средствами для ведения боевых действий на достаточном уровне.

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