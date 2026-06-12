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Главная Новости дня ГУР: российские военные хорошо экипированы на фронте

ГУР: российские военные хорошо экипированы на фронте

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 18:46
ГУР: российские военные хорошо экипированы на фронте
Российские военные. Фото: defence-ua.com

На фронте российские военные имеют достаточный уровень экипировки и обеспечения. В частности, они используют современные аптечки и тепловизионные средства.

Об этом рассказал боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Горячий" в интервью журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Что рассказали в ГУР

Во время выполнения боевых задач военный обратил внимание на уровень экипировки российских военных.

По его словам, у оккупантов есть укомплектованные аптечки, в которых есть кровоостанавливающие средства и турникеты, в том числе собственного производства.

"Они достаточно хорошо экипированы. Есть все средства: и кровоостанавливающие, и турникеты. Довольно неплохо их сейчас укомплектовывают", — отметил военный.

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Также боец подчеркнул, что российские военные активно используют тепловизионные пончо и имеют качественное снаряжение.

В частности, речь идет о термобелье европейских и канадских брендов, которое также входит в их экипировку. Таким образом, по словам военного, противник обеспечен необходимыми средствами для ведения боевых действий на достаточном уровне.

Новини.LIVE сообщали, что бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гленн Корн отметил, что Россия перенимает украинские военные технологии и постоянно работает над поиском контрмер. По его словам, это означает, что Украина не сможет долгое время сохранять стабильное технологическое преимущество.

Новини.LIVE сообщали, что украинские силы продолжают наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре России. Сегодня ночью были нанесены удары по стратегически важному заводу в Чебоксарах и нефтеперерабатывающему предприятию в Самарской области РФ.

российские войска война в Украине экипировка
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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