ГУР: російські військові добре екіпіровані на фронті

Російські військові. Фото: defence-ua.com

На фронті російські військові мають достатній рівень екіпірування та забезпечення. Зокрема, вони використовують сучасні аптечки й тепловізійні засоби.

Про це розповів боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" з позивним "Гарячий" в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Що розповіли в ГУР

Під час виконання бойових завдань військовий звернув увагу на рівень екіпірування російських військових.

За його словами, окупанти мають укомплектовані аптечки, у яких є кровоспинні засоби та турнікети, зокрема й власного виробництва.

"Вони досить добре екіпіровані. Є всі засоби і кровоспинні, і турнікети. Досить непогано їх зараз укомплектовують", — зазначив військовий.

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Також боєць підкреслив, що російські військові активно використовують тепловізійні пончо та мають якісне спорядження.

Зокрема, йдеться про термобілизну європейських та канадських брендів, що також входить до їхнього екіпірування.Таким чином, за словами військового, противник забезпечений необхідними засобами для ведення бойових дій на достатньому рівні.

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