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ГУР: російські військові добре екіпіровані на фронті

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 18:46
ГУР: російські військові добре екіпіровані на фронті
Російські військові. Фото: defence-ua.com

На фронті російські військові мають достатній рівень екіпірування та забезпечення. Зокрема, вони використовують сучасні аптечки й тепловізійні засоби.

Про це розповів боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" з позивним "Гарячий" в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Що розповіли в ГУР

Під час виконання бойових завдань військовий звернув увагу на рівень екіпірування російських військових.

За його словами, окупанти мають укомплектовані аптечки, у яких є кровоспинні засоби та турнікети, зокрема й власного виробництва.

"Вони досить добре екіпіровані. Є всі засоби і кровоспинні, і турнікети. Досить непогано їх зараз укомплектовують", — зазначив військовий.

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Також боєць підкреслив, що російські військові активно використовують тепловізійні пончо та мають якісне спорядження.

Зокрема, йдеться про термобілизну європейських та канадських брендів, що також входить до їхнього екіпірування.Таким чином, за словами військового, противник забезпечений необхідними засобами для ведення бойових дій на достатньому рівні.

Новини.LIVE повідомляли, що колишній високопосадовець ЦРУ Ґленн Корн зазначив, що Росія переймає українські військові технології та постійно працює над пошуком контрзаходів. За його словами, це означає, що Україна не зможе довгий час зберігати стабільну технологічну перевагу.

Новини.LIVE інформували, що українські сили продовжують уражати воєнну та енергетичну інфраструктуру Росії. Цієї ночі було завдано ударів по стратегічно важливому заводу в Чебоксарах та нафтопереробному підприємству в Самарській області РФ.

російські війська війна в Україні екіпірування
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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