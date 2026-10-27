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Главная Новости дня ГУР: Россия заменяет украинское население в Херсонской области

ГУР: Россия заменяет украинское население в Херсонской области

Ua ru
27 октября 2026 13:56
Деньги за переселение: как Россия меняет население оккупированной Херсонщины российские СМИ
Российский оккупант. Фото: российские СМИ

Россияне вытесняют украинское население и завозят граждан страны-агрессора на временно оккупированную территорию Херсонской области. Российские власти привлекают на захваченные земли сотни специалистов из разных регионов РФ с помощью двойных окладов и денежных выплат до 2 миллионов рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Ситуация на временно оккупированных территориях Херсонской области

На оккупированных территориях Херсонской области украинцев заставляют жить в невыносимых условиях и вытесняют из региона. Нередко это сопровождается незаконным лишением людей их жилья и другого частного имущества.

До начала оккупации на левобережье Херсонской области проживало около 500 тысяч человек. Сейчас, по ориентировочным подсчётам, там осталось лишь 10–20 % от довоенного населения.

В то же время Москва систематически переселяет россиян на оккупированные территории Херсонской области. Для этого, в частности, используются российские государственные программы привлечения учителей, фельдшеров, врачей, работников культуры и спортивных тренеров.

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"Как известно, в рамках этих программ Кремль заманивает на оккупированные территории Украины российских работников образования, медицины и "культуры" денежными единовременными выплатами, двойными окладами и другими льготами. Минимальный срок контракта — 5 лет", — говорится в сообщении.

Российские власти предлагают учителям и врачам, согласным работать на временно оккупированных территориях, выплаты в размере 2 миллионов рублей. Для работников младшего медицинского персонала предусмотрено вознаграждение в 1 миллион рублей.

За время реализации российской программы на ВОТ Украины уже привезли сотни российских учителей и врачей из Краснодарского, Хабаровского, Ставропольского, Пермского краёв, Ямало-Ненецкого автономного округа, Волгоградской, Ростовской, Магаданской, Саратовской, Курской, Оренбургской, Кировской, Ленинградской областей, а также из республик Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан, городов Белгорода, Саратова, Брянска, Воронежа, Псков, Томск и Таганрог.

Привлечение российских медиков на временно оккупированные территории Украины связывают прежде всего с потребностями оккупационных войск, тогда как российских учителей используют для навязывания детям российских нарративов и вытеснения украинской идентичности.

"Соответствующая политика государства-агрессора России на временно оккупированных территориях Украины носит признаки военных преступлений и геноцидных практик в отношении украинского населения", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, в Олешках Херсонской области ввели режим тишины для проведения гуманитарной операции. Пресс-секретарь морской пехоты Украины Павел Дрогаль сообщил, что украинские военные продолжают следить за развитием событий и контролировать возможные изменения.

А СБУ объявила новое заочное подозрение Владимиру Сальдо, которого оккупанты назначили главой Херсонской области, и двум его сообщникам. Им инкриминируют незаконный вывоз украинских детей в Крым.

война Украина Херсонская область оккупация ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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