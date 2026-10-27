Російський окупант. Фото: росЗМІ

Росіяни витісняють українське населення та завозять громадян країни-агресорки на тимчасово окуповану територію Херсонської області. Російська влада заманює на захоплені землі сотні фахівців із різних регіонів РФ за допомогою подвійних окладів та грошових виплат до 2 мільйонів рублів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Ситуація на ТОТ Херсонщини

На окупованих територіях Херсонщини українців змушують жити в нестерпних умовах і витісняють із регіону. Нерідко це супроводжується незаконним позбавленням людей їхніх домівок та іншого приватного майна.

До початку окупації на лівобережжі Херсонської області мешкало близько 500 тисяч людей. Нині, за орієнтовними підрахунками, там залишилося лише 10–20% від довоєнної кількості населення.

Водночас Москва систематично переселяє росіян на окуповані території Херсонщини. Для цього, зокрема, використовують російські державні програми залучення вчителів, фельдшерів, лікарів, працівників культури та спортивних тренерів.

Читайте також:

"Як відомо, у межах цих програм Кремль заманює на окуповані території України російських працівників освіти, медицини та "культури" грошовими одноразовими виплатами, подвійними окладами та іншими пільгами. Мінімальний термін контракту — 5 років", — йдеться у повідомленні.

Російська влада пропонує вчителям і лікарям, які погоджуються працювати на тимчасово окупованих територіях, виплати у розмірі 2 мільйонів рублів. Для працівників молодшого медичного персоналу передбачена винагорода в 1 мільйон рублів.

Упродовж роботи російської програми на ТОТ України завезли вже сотні російських вчителів та лікарів з Краснодарського, Хабаровського, Ставропольського, Пермського країв, Ямало-Ненецького автономного округу, Волгоградської, Ростовської, Магаданської, Саратовської, Курської, Оренбурзської, Кіровської, Ленінградської областей, а також республік Інгушетія, Північна Осетія, Дагестан, міст Бєлгород, Саратов, Брянськ, Воронєж, Псков, Томськ та Таганрог.

Залучення російських медиків на тимчасово окуповані території України пов’язують насамперед із потребами окупаційних військ, тоді як російських учителів використовують для нав’язування дітям російських наративів і витіснення української ідентичності.

"Відповідна політика держави-агресора Росії на тимчасово окупованих територіях України має ознаки воєнних злочинів та геноцидних практик щодо українського населення", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, в Олешках Херсонської області запровадили режим тиші для проведення гуманітарної операції. Речник морської піхоти України Павло Дрогаль повідомив, що українські воїни продовжують стежити за розвитком подій і контролювати можливі зміни.

А СБУ оголосила нову заочну підозру Володимиру Сальдо, якого окупанти призначили керувати Херсонщиною, та двом його спільникам. Їм інкримінують незаконне вивезення українських дітей до Криму.