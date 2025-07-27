День медицинского работника - ГУР показало кадры работы боевых медиков

Боевые медики. Фото: кадр из видео

В Главном управлении разведки поздравили украинских врачей с профессиональным праздником, который они отмечают 27 июля. Особую благодарность выразили боевым медикам, которые борются за жизнь на линии огня.

ГУР показало, как врачи спасают украинских бойцов в чрезвычайных условиях.

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В разведке поделились уникальными кадрами с передовой. На них можно увидеть, как специальные реанимационные и хирургические команды ГУР выполняют свою работу в сверхсложных условиях.

"Ежедневно украинские медики борются за наших защитников. Ежедневно — тысячи спасенных жизней, сотни стабилизированных бойцов, десятки сложных операций в полевых условиях. Хирургические и реанимационные команды ГУР МО Украины выполняют свою работу на суше, в небе и на море — часто под вражеским огнем, иногда в полной темноте, но всегда — с хирургической точностью. Спасибо всем украинским врачам и медработникам за спасенные жизни и судьбы — воинов и гражданских, на фронте и в мирных городах. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь, выполняя профессиональный долг", — обратились к врачам в ГУР.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поблагодарил украинских медиков.

А также Валерий Залужный поздравил врачей с профессиональным праздником.