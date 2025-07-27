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Главная Новости дня ГУР ко Дню медика показало уникальные кадры работы боевых врачей

ГУР ко Дню медика показало уникальные кадры работы боевых врачей

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 18:34
День медицинского работника - ГУР показало кадры работы боевых медиков
Боевые медики. Фото: кадр из видео

В Главном управлении разведки поздравили украинских врачей с профессиональным праздником, который они отмечают 27 июля. Особую благодарность выразили боевым медикам, которые борются за жизнь на линии огня.

ГУР показало, как врачи спасают украинских бойцов в чрезвычайных условиях.

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В разведке поделились уникальными кадрами с передовой. На них можно увидеть, как специальные реанимационные и хирургические команды ГУР выполняют свою работу в сверхсложных условиях.

"Ежедневно украинские медики борются за наших защитников. Ежедневно — тысячи спасенных жизней, сотни стабилизированных бойцов, десятки сложных операций в полевых условиях. Хирургические и реанимационные команды ГУР МО Украины выполняют свою работу на суше, в небе и на море — часто под вражеским огнем, иногда в полной темноте, но всегда — с хирургической точностью. Спасибо всем украинским врачам и медработникам за спасенные жизни и судьбы — воинов и гражданских, на фронте и в мирных городах. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь, выполняя профессиональный долг", — обратились к врачам в ГУР.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поблагодарил украинских медиков.

А также Валерий Залужный поздравил врачей с профессиональным праздником.

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Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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