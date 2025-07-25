Кіберфахівці ГУР здійснили атаку на дані окупаційної влади Криму

Хакер. Ілюстративне фото: freepik.com

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували окупаційну владу Криму. Було знищено всі дані на "урядових" серверах.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в ГУР.

Реклама

Читайте також:

Кібератака на Крим

Внаслідок успішної спецоперації, яка тривала кілька днів, кіберфахівці ГУР отримали повний доступ до серверів з усією документацією окупаційної влади Криму.

Так, потужна DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру на півострові.

А поки окупанти з’ясовували причину проблем в роботі урядових сервісів та систем, українська розвідка проникла до електронних кабінетів керівництва так званої "влади" Криму. Там вдалося отримати доступ до таких цифрових ресурсів, як система електронного документообігу "ДІАЛОГ", Система електронного документообігу "СЭД", "Дело", система бухгалтерського обліку "1С:Документооборот", "Directum" та "АТЛАС".

Загалом за кілька днів розвідники викачали 100 Тб даних з документацією окупантів, зокрема, таємних — про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання окупантів на півострові.

"Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму", — зазначив співрозмовник в ГУР.

Документація гауляйтерів Криму. Фото: ГУР

Документація гауляйтерів Криму. Фото: ГУР

Документація гауляйтерів Криму. Фото: ГУР

Документація гауляйтерів Криму. Фото: ГУР

Після копіювання інформації розвідники знищили всі дані, які зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств та відомств окупаційної влади Криму.

Реакція влади РФ

У ГУР розповіли, що у Москві помітили успішну операцію українських хакерів. Представники Держдуми вже назвали це елементами "гібридної війни".

Тим часом окупанти в Криму заявили про "заходи з відновлення", але деякі сервіси "можуть бути недоступні".

Нагадаємо, вночі низка областей Росії опинилася під дроновою атакою. В аеропортах був колапс, літаки затримувалися на приліт і виліт.

Також ми писали, що днями бійці ГУР розбили групу російських штурмовиків й взяли в полон чотирьох окупантів.