Дрони вдарили по РФ — зафіксовано пожежі на заводах

Дим в небі після атаки. Фото: кадр з відео

У Росії в низці областей в ніч проти п'ятниці, 25 липня, лунали вибухи. Безпілотники атакували стратегічні об'єкти ворога, а в аеропортах колапс.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Дронова атака на Росію 25 липня

Росіяни чули вибухи від Ставропольського краю до Тамбовської області, дрони атакували стратегічно важливі об'єкти країни-терориста.

Дим в небі після атаки. Фото: росЗМІ

Найсильніші удари сталися по промислових підприємствах: хімічному заводі у Ставропольському краї та пороховий завод у Тамбовській області.

Завод "Невинномиський Азот"

У Ставропольському краї під атаку потрапив "Невинномиський Азот", який є одним з найбільших хімічних підприємств області. Компанія займається виробництвом азотних добрив та аміаку.

Мер міста повідомив про 37 влучань по підприємству. За його словами, загиблих серед цивільного населення немає.

Тамбовський пороховий завод

У Тамбовській області РФ безпілотники влучили у пороховий завод у Котовську. Жителі міста писали про пожежу поблизу підприємства або на його території.

Вибух у Котовську. Фото: росЗМІ

Вибухи лунали і в Ростовській області, де в Таганрозі та Новочеркаську влучання, ймовірно, сталися по залізничній інфраструктурі та розподільчих станціях.

У Краснодарському краї після падіння уламків БпЛА на територію вокзалу в Тімашевську двоє людей отримали легкі поранення. У Темрюкському та Слов'янському районах регіону у приватних будинках вибиті вікна, постраждалих немає.

Колапс в аеропортах

У восьми аеропортах Росії через загрозу безпілотників було введено план "Килим" з тимчасовими обмеженнями на прийом та випуск повітряних суден.

Йдеться про летовища Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі та Тамбова.

Зокрема, у Сочі на приліт та виліт затрималося 45 літаків, утворилися великі черги з пасажирів.

Ситуація в аеропортах. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, днями безпілотники атакували аеродром "Міллєрово" у Ростовській області, який росіяни використовують для запуску "шахедів" по Україні.

А 20 липня через пошкодження контактної мережі внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростовській області призупинили рух поїздів.