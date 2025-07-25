Дроны ударили по РФ - зафиксированы пожары на заводах

Дым в небе после атаки после атаки. Фото: кадр из видео

В России в ряде областей в ночь на пятницу, 25 июля, раздавались взрывы. Беспилотники атаковали стратегические объекты врага, а в аэропортах коллапс.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Дроновая атака на Россию 25 июля

Россияне слышали взрывы от Ставропольского края до Тамбовской области, дроны атаковали стратегически важные объекты страны-террориста.

Дым в небе после атаки. Фото: росСМИ

Самые сильные удары произошли по промышленным предприятиям: химическому заводу в Ставропольском крае и пороховому заводу в Тамбовской области.

Завод "Невинномысский Азот"

В Ставропольском крае под атаку попал "Невинномысский Азот", который является одним из крупнейших химических предприятий области. Компания занимается производством азотных удобрений и аммиака.

Мэр города сообщил о 37 попаданиях по предприятию. По его словам, погибших среди гражданского населения нет.

Тамбовский пороховой завод

В Тамбовской области РФ беспилотники попали в пороховой завод в Котовске. Жители города писали о пожаре вблизи предприятия или на его территории.

Взрыв в Котовске. Фото: росСМИ

Взрывы раздавались и в Ростовской области, где в Таганроге и Новочеркасске попадания, вероятно, произошли по железнодорожной инфраструктуре и распределительным станциям.

В Краснодарском крае после падения обломков БпЛА на территорию вокзала в Тимашевске два человека получили легкие ранения. В Темрюкском и Славянском районах региона в частных домах выбиты окна, пострадавших нет.

Коллапс в аэропортах

В восьми аэропортах России из-за угрозы беспилотников был введен план "Ковер" с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.

Речь идет об аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

В частности, в Сочи на прилет и вылет задержалось 45 самолетов, образовались большие очереди из пассажиров.

Ситуация в аэропортах. Фото: росСМИ

Напомним, на днях беспилотники атаковали аэродром "Миллерово" в Ростовской области, который россияне используют для запуска "шахедов" по Украине.

А 20 июля из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков беспилотников в Ростовской области приостановили движение поездов.