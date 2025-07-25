Дроны ударили по РФ - зафиксированы пожары на заводах

В России коллапс в аэропортах — дроны атаковали ряд объектов
В России в ряде областей в ночь на пятницу, 25 июля, раздавались взрывы. Беспилотники атаковали стратегические объекты врага, а в аэропортах коллапс.
Об этом сообщают российские СМИ.
Дроновая атака на Россию 25 июля
Россияне слышали взрывы от Ставропольского края до Тамбовской области, дроны атаковали стратегически важные объекты страны-террориста.
Самые сильные удары произошли по промышленным предприятиям: химическому заводу в Ставропольском крае и пороховому заводу в Тамбовской области.
Завод "Невинномысский Азот"
В Ставропольском крае под атаку попал "Невинномысский Азот", который является одним из крупнейших химических предприятий области. Компания занимается производством азотных удобрений и аммиака.
Мэр города сообщил о 37 попаданиях по предприятию. По его словам, погибших среди гражданского населения нет.
Тамбовский пороховой завод
В Тамбовской области РФ беспилотники попали в пороховой завод в Котовске. Жители города писали о пожаре вблизи предприятия или на его территории.
Взрывы раздавались и в Ростовской области, где в Таганроге и Новочеркасске попадания, вероятно, произошли по железнодорожной инфраструктуре и распределительным станциям.
В Краснодарском крае после падения обломков БпЛА на территорию вокзала в Тимашевске два человека получили легкие ранения. В Темрюкском и Славянском районах региона в частных домах выбиты окна, пострадавших нет.
Коллапс в аэропортах
В восьми аэропортах России из-за угрозы беспилотников был введен план "Ковер" с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.
Речь идет об аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.
В частности, в Сочи на прилет и вылет задержалось 45 самолетов, образовались большие очереди из пассажиров.
Напомним, на днях беспилотники атаковали аэродром "Миллерово" в Ростовской области, который россияне используют для запуска "шахедов" по Украине.
А 20 июля из-за повреждения контактной сети в результате падения обломков беспилотников в Ростовской области приостановили движение поездов.
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