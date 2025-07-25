Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Хакеры ГУР атаковали серверы оккупантов в Крыму — детали

Хакеры ГУР атаковали серверы оккупантов в Крыму — детали

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 13:41
Киберспециалисты ГУР осуществили атаку на данные оккупационных властей Крыма
Хакер. Иллюстративное фото: freepik.com

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали оккупационные власти Крыма. Были уничтожены все данные на "правительственных" серверах.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в ГУР.

Реклама
Читайте также:

Кибератака на Крым

В результате успешной спецоперации, которая длилась несколько дней, киберспециалисты ГУР получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.

Так, мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру на полуострове.

А пока оккупанты выясняли причину проблем в работе правительственных сервисов и систем, украинская разведка проникла в электронные кабинеты руководства так называемой "власти" Крыма. Там удалось получить доступ к таким цифровым ресурсам, как система электронного документооборота "ДИАЛОГ", Система электронного документооборота "СЭД", "Дело", система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС".

Всего за несколько дней разведчики скачали 100 Тб данных с документацией оккупантов, в частности, тайных - о военных объектах и логистических маршрутах поставок оккупантов на полуострове.

"Там скачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму", — отметил собеседник в ГУР.

Кібератака ГУР на окупацію в Криму
Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР
Хакери ГУР атакували сервари окупантів у Криму
Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР
Кібератака ГУР 25 липня
Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР
Що хакери ГУР знайшли на сервері окупантів у Криму
Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР

После копирования информации разведчики уничтожили все данные, которые хранились на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти Крыма.

Реакция властей РФ

В ГУР рассказали, что в Москве заметили успешную операцию украинских хакеров. Представители Госдумы уже назвали это элементами "гибридной войны".

Тем временем оккупанты в Крыму заявили о "мерах по восстановлению", но некоторые сервисы "могут быть недоступны".

Напомним, ночью ряд областей России оказался под дроновой атакой. В аэропортах был коллапс, самолеты задерживались на прилет и вылет.

Также мы писали, что на днях бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков и взяли в плен четырех оккупантов.

Крым кибератака хакеры война в Украине ГУР
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации