Киберспециалисты ГУР осуществили атаку на данные оккупационных властей Крыма

Хакер. Иллюстративное фото: freepik.com

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали оккупационные власти Крыма. Были уничтожены все данные на "правительственных" серверах.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в ГУР.

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В результате успешной спецоперации, которая длилась несколько дней, киберспециалисты ГУР получили полный доступ к серверам со всей документацией оккупационных властей Крыма.

Так, мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру на полуострове.

А пока оккупанты выясняли причину проблем в работе правительственных сервисов и систем, украинская разведка проникла в электронные кабинеты руководства так называемой "власти" Крыма. Там удалось получить доступ к таким цифровым ресурсам, как система электронного документооборота "ДИАЛОГ", Система электронного документооборота "СЭД", "Дело", система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС".

Всего за несколько дней разведчики скачали 100 Тб данных с документацией оккупантов, в частности, тайных - о военных объектах и логистических маршрутах поставок оккупантов на полуострове.

"Там скачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму", — отметил собеседник в ГУР.

Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР

Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР

Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР

Документация гауляйтеров Крыма. Фото: ГУР

После копирования информации разведчики уничтожили все данные, которые хранились на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти Крыма.

Реакция властей РФ

В ГУР рассказали, что в Москве заметили успешную операцию украинских хакеров. Представители Госдумы уже назвали это элементами "гибридной войны".

Тем временем оккупанты в Крыму заявили о "мерах по восстановлению", но некоторые сервисы "могут быть недоступны".

Напомним, ночью ряд областей России оказался под дроновой атакой. В аэропортах был коллапс, самолеты задерживались на прилет и вылет.

Также мы писали, что на днях бойцы ГУР разбили группу российских штурмовиков и взяли в плен четырех оккупантов.