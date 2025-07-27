День медичного працівника — ГУР показало кадри роботи бойових медиків

Бойові медики. Фото: кадр з відео

У Головному управлінні розвідки привітали українських лікарів із професійним святом, яке вони відзначають 27 липня. Особливу подяку висловили бойовим медикам, які борються за життя на лінії вогню.

ГУР показало, як лікарі рятують українських бійців у надзвичайних умовах.

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У розвідці поділилися унікальними кадрами з передової. На них можна побачити, як спеціальні реанімаційні та хірургічні команди ГУР виконують свою роботу у надскладних умовах.

"Щодня українські медики борються за наших захисників. Щодня — тисячі врятованих життів, сотні стабілізованих бійців, десятки складних операцій у польових умовах. Хірургічні та реанімаційні команди ГУР МО України виконують свою роботу на суші, в небі й на морі — часто під ворожим вогнем, іноді в повній темряві, але завжди — з хірургічною точністю. Дякуємо всім українським лікарям і медпрацівникам за врятовані життя й долі — воїнів і цивільних, на фронті та в мирних містах. Схиляємо голови перед тими, хто віддав життя, виконуючи професійний обов'язок", — звернулися до лікарів у ГУР.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський подякував українським медикам.

А також Валерій Залужний привітав лікарів зі професійним святом.