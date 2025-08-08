Боевые дроны ГУР Артан уничтожили технику и склады РФ

Момент попадания дрона в тяжелую бронетехнику российских войск. Фото: кадр из видео

Боевые экипажи спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" нанесли удар по позициям российских войск с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР и показала впечатляющие кадры боевой работы беспилотников.

В результате точечных ударов были уничтожены техника, склады с боеприпасами, транспортные средства и средства связи оккупантов. Операторы подразделения прицельно поразили цели, нанося ощутимые потери врагу на передовой.

"Сейчас темп войны в значительной степени зависит от дронов и количества квалифицированных операторов", — отметили в ГУР.

