Боевые дроны ГУР Артан уничтожили технику и склады РФ

ГУР "Артан" метко уничтожает врага FPV-дронами — видео
Боевые экипажи спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" нанесли удар по позициям российских войск с помощью FPV-дронов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР и показала впечатляющие кадры боевой работы беспилотников.
Украинские военные нанесли точные удары по вражеской технике
В результате точечных ударов были уничтожены техника, склады с боеприпасами, транспортные средства и средства связи оккупантов. Операторы подразделения прицельно поразили цели, нанося ощутимые потери врагу на передовой.
"Сейчас темп войны в значительной степени зависит от дронов и количества квалифицированных операторов", — отметили в ГУР.
