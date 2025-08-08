Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГУР "Артан" метко уничтожает врага FPV-дронами — видео

ГУР "Артан" метко уничтожает врага FPV-дронами — видео

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 12:21
Боевые дроны ГУР Артан уничтожили технику и склады РФ
Момент попадания дрона в тяжелую бронетехнику российских войск. Фото: кадр из видео

Боевые экипажи спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" нанесли удар по позициям российских войск с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР и показала впечатляющие кадры боевой работы беспилотников.

Реклама
Читайте также:

Украинские военные нанесли точные удары по вражеской технике

В результате точечных ударов были уничтожены техника, склады с боеприпасами, транспортные средства и средства связи оккупантов. Операторы подразделения прицельно поразили цели, нанося ощутимые потери врагу на передовой.

"Сейчас темп войны в значительной степени зависит от дронов и количества квалифицированных операторов", — отметили в ГУР.

Напомним, сегодня, 8 августа, стало известно о гибели на фронте боевого медика 3-й ОШБр Марины Гриценко.

Также аналитики ISW объяснили, как россияне в значительной степени усовершенствовали свои дроны и могут активнее продвигаться на фронте.

ВСУ дроны ГУР военнослужащие FPV-дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации