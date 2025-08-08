Відео
На фронті загинула бойова медикиня Марина Гриценко

Дата публікації: 8 серпня 2025 10:58
На фронті загинула бойова медикиня Третьої штурмової бригади Марина Гриценко
Марина Гриценко. Фото: соцмережі

7 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на передовій загинула молодша сержантка, бойова медикиня 3-ї окремої штурмової бригади Марина Гриценко. Її життя обірвалося внаслідок атаки ворожого дрону. Разом із нею загинули двоє побратимів. Марині було 39 років.

Про це повідомляє Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

В бою загинула бойова медикиня 3-ї ОШБр Марина Гриценко

У музеї, де раніше до повномасштабного вторгнення працювала Марина Гриценко, розповіли подробиці про життєвий шлях жінки. Вона народилася 26 травня 1986 року в селищі Ріпки Чернігівської області в родині медиків. Закінчила Ріпкинську школу №2, а вищу освіту здобула на історичному факультеті Національного університету "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка.

Марина Гриценко
Марина Гриценко. Фото: соцмережі

Марина Гриценко була настільки віддана своїй справі, що після початку повномасштабного вторгнення разом із донькою жила у приміщенні музею, аби у разі загрози зберегти культурну спадщину від мародерства.

Водночас вона була активною членкинею української скаутської організації "Пласт". У 2021 році долучилася до організації разом із донькою Юлею, була писарем станиці Чернігів, виховницею табору "Експедиція 2022" для дітей, які постраждали від війни, і брала участь у багатьох заходах. У жовтні 2023 року, вже як військова, склала пластову присягу у Батурині.

Смерть Марина Гриценко
Бойова медикиня Марина Гриценко. Фото: соцмережі

У лютому 2023 року Марина стала стрільцем-санітаром 3-ї окремої штурмової бригади. Вона брала участь у боях за Харківщину, рятувала поранених побратимів і проявила виняткову хоробрість. У січні 2025 року за відвагу та відданість Україні була нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня з рук Президента України.

Марина Гриценко загинула
Допис музею. Фото: скриншот

Побратими називали її позивним "Мері". Вона залишила по собі світлу пам’ять як серед військових, так і серед музейної та скаутської спільноти. У Марини залишились 15-річна донька та батьки.

Нагадаємо, наприкінці липня у Києві попрощалися з командиром бригади "Лють", який загинув в автокатастрофі. 

Також нещодавно в Києві у лікарні помер чоловік постраждалий від російської атаки 31 липня. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
