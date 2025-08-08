Видео
Главная Новости дня На фронте погибла боевой медик Марина Гриценко

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 10:58
На фронте погибла боевой медик Третьей штурмовой бригады Марина Гриценко
Марина Гриценко. Фото: соцсети

7 августа 2025 года во время выполнения боевого задания на передовой погибла младший сержант, боевой медик 3-й отдельной штурмовой бригады Марина Гриценко. Ее жизнь оборвалась в результате атаки вражеского дрона. Вместе с ней погибли двое побратимов. Марине было 39 лет.

Об этом сообщает Черниговский областной художественный музей имени Григория Галагана на своей странице в Facebook.

Читайте также:

В музее, где ранее до полномасштабного вторжения работала Марина Гриценко, рассказали подробности о жизненном пути женщины. Она родилась 26 мая 1986 года в поселке Репки Черниговской области в семье медиков. Окончила Репкинскую школу №2, а высшее образование получила на историческом факультете Национального университета "Черниговский коллегиум" им.

Марина Гриценко. Фото: соцсети

Марина Гриценко была настолько предана своему делу, что после начала полномасштабного вторжения вместе с дочерью жила в помещении музея, чтобы в случае угрозы сохранить культурное наследие от мародерства.

В то же время она была активным членом украинской скаутской организации "Пласт". В 2021 году присоединилась к организации вместе с дочерью Юлей, была писарем станицы Чернигов, воспитательницей лагеря "Экспедиция 2022" для детей, пострадавших от войны, и участвовала во многих мероприятиях. В октябре 2023 года, уже как военная, приняла пластовую присягу в Батурине.

Боевой медик Марина Гриценко. Фото: соцсети

В феврале 2023 года Марина стала стрелком-санитаром 3-й отдельной штурмовой бригады. Она участвовала в боях за Харьковщину, спасала раненых побратимов и проявила исключительную храбрость. В январе 2025 года за отвагу и преданность Украине была награждена орденом "За мужество" III степени из рук Президента Украины.

Сообщение музея. Фото: скриншот

Собратья называли ее позывным "Мэри". Она оставила после себя светлую память как среди военных, так и среди музейного и скаутского сообщества. У Марины остались 15-летняя дочь и родители.

Напомним, в конце июля в Киеве попрощались с командиром бригады "Ярость", который погиб в автокатастрофе.

Также недавно в Киеве в больнице умер мужчина пострадавший от российской атаки 31 июля.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
