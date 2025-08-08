Відео
Головна Новини дня ГУР "Артан" влучно знищує ворога FPV-дронами — відео

ГУР "Артан" влучно знищує ворога FPV-дронами — відео

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 12:21
Бойові дрони ГУР Артан знищили техніку й склади РФ
Момент влучання дрона важкої бронетехніки російських військ. Фото: кадр з відео

Бойові екіпажі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан" завдали удару по позиціях російських військ за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомляє пресслужба ГУР і показала вражаючі кадри бойової роботи безпілотників.

Читайте також:

Українські військові завдали точні удари  по ворожій техніці

У результаті точкових ударів було знищено техніку, склади з боєприпасами, транспортні засоби й засоби зв’язку окупантів. Оператори підрозділу прицільно вразили цілі, завдаючи відчутних втрат ворогу на передовій.

"Нині темп війни значною мірою залежить від дронів і кількості кваліфікованих операторів", — зауважили в ГУР.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, стало відомо про загибель на фронті бойової медикині 3-ї ОШБр Марини Гриценко.

Також аналітики ISW пояснили, як росіяни значною мірою вдосконалили свої дрони і можуть активніше просуватися на фронті. 

ЗСУ дрони ГУР військовослужбовці FPV-дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
