Губернатор Калифорнии резко высказался о Трампе — что сказал

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал лидера США Дональда Трампа. Он назвал его самым коррумпированным президентом в истории и вспомнил ситуацию с видео о Бараке Обаме.

Об этом Гэвин Ньюсом заявил во время общения с репортерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ньюсом резко высказался о Трампе

Ньюсом считает, что на промежуточных выборах Трамп может потерять часть своей власти. В частности, речь идет об односторонних полномочиях в отношении тарифной политики. Он также заявил, что нынешний президент США подрывает достоинство институции.

"Когда вы говорите о "святости должности", президент США твитит расистское видео в отношении бывшего лидера страны", — отметил Ньюсом.

Речь идет о видео, которое Трамп распространил о семье Обамы. На нем близкие бывшего президента США изображены обезьянами.

"Человек, который был самым коррумпированным президентом в истории Америки с аферами по всему миру, заработал миллиарды за первый год. Это не похоже ни на что в современной американской истории", — заявил Ньюсом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ньюсом заявил о расколе между Западом и Европой. Он считает, что в этом виновата политика президента США Дональда Трампа.

Также мы рассказывали о том, чему будет посвящена Мюнхенская конференция по безопасности, которая стартовала сегодня в Германии.