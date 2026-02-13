Губернатор Каліфорнії різко висловився про Трампа — що сказав

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото: Reuters

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував лідера США Дональда Трампа. Він назвав його найкорумпованішим президентом в історії та пригадав ситуацію з відео про Барака Обаму.

Про це Гевін Ньюсом заявив під час спілкування з репортерами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Ньюсом різко висловився про Трампа

Ньюсом вважає, що на проміжних виборах Трамп може втратити частину своєї влади. Зокрема, йдеться про односторонні повноваження щодо тарифної політики. Він також заявив, що нинішній президент США підриває гідність інституції.

"Коли ви говорите про "святість посади", президент США твітить расистське відео стосовно колишнього лідера країни", — зазначив Ньюсом.

Йдеться про відео, яке Трамп поширив про родину Обами. На ньому близькі колишнього президента США зображені мавпами.

"Людина, яка була найкорумпованішим президентом в історії Америки з аферами по всьому світу, заробила мільярди за перший рік. Це не схоже ні на що в сучасній американській історії", — заявив Ньюсом.

