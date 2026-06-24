Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Грозы и жара до +32°: какая погода будет завтра в Украине

Грозы и жара до +32°: какая погода будет завтра в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 00:03
Прогноз погоды в Украине на 24 июня — возможны дожди и грозы
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE.

24 июня в Украине ожидается нестабильная летняя погода с переменной облачностью. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди и грозы, тогда как на юге сохранится жара до +32°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Прогноз Укргидрометцентра

В Украине завтра ожидается переменная облачность. В южных областях, местами в центральной части и в Карпатском регионе пройдут кратковременные дожди. Днем на юге возможны грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Грозы и жара до +32°: какая погода будет завтра в Украине - фото 1
Прогноз погоды на 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит +13…+18°, на юге — до +22°. Днем по стране ожидается +24…+29°, в южных и отдельных центральных областях — до +32°.

Прогноз от Meteoprog

По данным регионального прогноза, по Украине будет преобладать переменная облачность с локальными осадками. Наиболее нестабильная погода ожидается в западных областях и местами в центре, где возможны кратковременные дожди, тогда как на востоке и юге будет преимущественно сухо и теплее.

Читайте также:
Грозы и жара до +32°: какая погода будет завтра в Украине - фото 2
Прогноз погоды по всем регионам. Фото: Meteoprog

Температурный фон существенно не изменится: ночью +13…+20°, днём +23…+29°, а на юге воздух будет прогреваться до +28…+32°.

Как сообщали Новини.LIVE, Европу накрыла волна аномальной жары, которая уже привела к человеческим жертвам в нескольких странах. Наиболее трагическая ситуация сложилась во Франции, где всего за один день зафиксировали не менее 18 смертей из-за экстремально высоких температур, среди погибших — двое малолетних детей, которые погибли в автомобиле, оставленном на солнце.

Также Новини.LIVE сообщали, что во Франции ввели ограничения на употребление алкоголя во время проведения публичных мероприятий из-за аномальной жары. В частности, запрет распространяется на официальные уличные мероприятия, включая музыкальные фестивали и массовые городские мероприятия. Решение было принято с целью снижения рисков для здоровья граждан на фоне экстремально высоких температур.

Укргидрометцентр погода в Украине дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации