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Головна Новини дня Грози та спека до +32°: якою буде погода завтра в Україні

Грози та спека до +32°: якою буде погода завтра в Україні

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Дата публікації: 24 червня 2026 00:03
Прогноз погоди в Україні на 24 червня — можливі дощі і грози
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE.

В Україні 24 червня очікується нестійка літня погода з мінливою хмарністю. У частині регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози, тоді як на півдні збережеться спека до +32°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометцентру

В Україні завтра очікується мінлива хмарність. У південних областях, місцями в центральній частині та в Карпатському регіоні пройдуть короткочасні дощі. Вдень на півдні можливі грози, подекуди град і шквали до 15–20 м/с. На решті території істотних опадів не прогнозується.

Грози та спека до +32°: якою буде погода завтра в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме +13…+18°, на півдні — до +22°. Вдень по країні очікується +24…+29°, у південних та окремих центральних областях — до +32°.

Прогноз від Meteoprog

За даними регіонального прогнозу, по Україні переважатиме мінлива хмарність із локальними опадами. Найбільш нестійка погода очікується у західних областях та місцями в центрі, де можливі короткочасні дощі, тоді як схід і південь залишатимуться переважно сухими та теплішими.

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Прогноз погоди по всім регіонам. Фото: Meteoprog

Температурний фон суттєво не зміниться: вночі +13…+20°, вдень +23…+29°, а на півдні повітря прогріватиметься до +28…+32°.

Як повідомляли Новини.LIVE, Європу накрила хвиля аномальної спеки, яка вже призвела до людських жертв у кількох країнах. Найбільш трагічна ситуація склалася у Франції, де лише за один день зафіксували щонайменше 18 смертей через екстремально високі температури, серед загиблих — двоє малолітніх дітей, які загинули в автомобілі, залишеному на сонці.

Також Новини.LIVE писали, що у Франції запровадили обмеження на вживання алкоголю під час проведення публічних заходів через аномальну спеку. Зокрема, заборона поширюється на офіційні вуличні події, включно з музичними фестивалями та масовими міськими заходами. Рішення ухвалили з метою зменшення ризиків для здоров’я громадян на тлі екстремально високих температур.

Укргідрометцентр погода в Україні дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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