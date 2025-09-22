Видео
Главная Новости дня Гражданин РФ владел землей в Украине — что решил суд

Гражданин РФ владел землей в Украине — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 03:32
Мужчина с гражданством РФ владел земельным участком в Украине — приговор суда
Земельный участок. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Мужчина, который имеет российское гражданство, владел земельным участком в Ивано-Франковске. Суд решил конфисковать у него эту землю.

Об этом 2 сентября сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, земельный участок площадью 0,095 гектара на территории Ивано-Франковской городской территориальной общины достался гражданину РФ по наследству. Чтобы добиться конфискации этой территории, прокуроры обратились в суд.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что иностранцы, согласно требованиям Земельного кодекса Украины, не могут владеть землями сельскохозяйственного назначения. Земельный участок конфисковали и вернули государству. На данный момент решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, в Сумах вынесли приговор коллаборационисту. Предатель предоставлял российским оккупантам информацию о расположении электроподстанций и других объектов инфраструктуры на территории Сумской области.

Также мы сообщали о приговоре жительнице Луганской области. Женщину, которая работает в оккупационной администрации, заочно приговорили к 15 годам заключения.

суд земля правосудие российское гражданство судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
