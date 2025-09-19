Жительница Луганщины работает на оккупантов — какое наказание избрал для нее суд

Женщина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: pexels.com

Жительница Луганской области работает на оккупационные власти РФ. В Украине ей заочно избрали наказание.

Об этом 18 сентября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в апреле 2022 года фигурантка добровольно заняла должность так называемой начальницы общего отдела администрации Троицкого района ЛНР на временно оккупированной территории поселка Троицкое Сватовского района Луганской области. На данный момент она продолжает работать на органы оккупационной власти.

Женщину с Луганщины осудили за сотрудничество с оккупантами. Фото: Черкасская областная прокуратура

Решение суда

Фигурантку признали виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ей наказание в виде 15 лет заключения, конфискации имущества и лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

