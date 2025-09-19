Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинка сотрудничает с оккупантами — что решил суд

Украинка сотрудничает с оккупантами — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 03:32
Жительница Луганщины работает на оккупантов — какое наказание избрал для нее суд
Женщина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: pexels.com

Жительница Луганской области работает на оккупационные власти РФ. В Украине ей заочно избрали наказание.

Об этом 18 сентября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в апреле 2022 года фигурантка добровольно заняла должность так называемой начальницы общего отдела администрации Троицкого района ЛНР на временно оккупированной территории поселка Троицкое Сватовского района Луганской области. На данный момент она продолжает работать на органы оккупационной власти.

Жительницу Луганщины осудили за сотрудничество с оккупантами
Женщину с Луганщины осудили за сотрудничество с оккупантами. Фото: Черкасская областная прокуратура

Решение суда

Фигурантку признали виновной в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил ей наказание в виде 15 лет заключения, конфискации имущества и лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, в Киеве Артем Косов, которого обвиняют в убийстве подростка на фуникулере, впервые признал свою вину. Правда, он считает свой поступок трагической случайностью.

Также мы сообщали о продлении меры пресечения Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион. Молодой человек будет находиться под стражей до 21 ноября.

суд правосудие Коллаборант оккупация судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации