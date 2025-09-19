Жителька Луганщини працює на окупантів — яке покарання обрав для неї суд

Жінка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: pexels.com

Жителька Луганської області працює на окупаційну владу РФ. В Україні їй заочно обрали покарання.

Про це 18 вересня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у квітні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званої начальниці загального відділу адміністрації Троїцького району ЛНР на тимчасово окупованій території селища Троїцьке Сватівського району Луганської області. Наразі вона продовжує працювати на органи окупаційної влади.

Жінку з Луганщини засудили за співпрацю з окупантами. Фото: Черкаська обласна прокуратура

Рішення суду

Фігурантку визнали винною в державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення, конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

