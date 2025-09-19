Відео
Головна Новини дня Українка співпрацює з окупантами — що вирішив суд

Українка співпрацює з окупантами — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 03:32
Жителька Луганщини працює на окупантів — яке покарання обрав для неї суд
Жінка закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: pexels.com

Жителька Луганської області працює на окупаційну владу РФ. В Україні їй заочно обрали покарання.

Про це 18 вересня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у квітні 2022 року фігурантка добровільно обійняла посаду так званої начальниці загального відділу адміністрації Троїцького району ЛНР на тимчасово окупованій території селища Троїцьке Сватівського району Луганської області. Наразі вона продовжує працювати на органи окупаційної влади.

Жительку Луганщини засудили за роботу на окупантів
Жінку з Луганщини засудили за співпрацю з окупантами. Фото: Черкаська обласна прокуратура 

Рішення суду 

Фігурантку визнали винною в державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Суд призначив їй покарання у вигляді 15 років ув'язнення, конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
