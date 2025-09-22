Чоловік із громадянством РФ володів земельною ділянкою в Україні — вирок суду

Земельна ділянка. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Чоловік, який має російське громадянство, володів земельною ділянкою в Івано-Франківську. Суд вирішив конфіскувати в нього цю землю.

Про це 2 вересня повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, земельна ділянка площею 0,095 гектара на території Івано-Франківської міської територіальної громади дісталася громадянину РФ у спадок. Аби домогтися конфіскації цієї території, прокурори звернулися до суду.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що іноземці, згідно з вимогами Земельного кодексу України, не можуть володіти землями сільськогосподарського призначення. Земельну ділянку конфіскували й повернули державі. Наразі рішення суду вже набуло законної сили.

