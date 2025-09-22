Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Громадян РФ володів землею в Україні — що вирішив суд

Громадян РФ володів землею в Україні — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 03:32
Чоловік із громадянством РФ володів земельною ділянкою в Україні — вирок суду
Земельна ділянка. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Чоловік, який має російське громадянство, володів земельною ділянкою в Івано-Франківську. Суд вирішив конфіскувати в нього цю землю.

Про це 2 вересня повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, земельна ділянка площею 0,095 гектара на території Івано-Франківської міської територіальної громади дісталася громадянину РФ у спадок. Аби домогтися конфіскації цієї території, прокурори звернулися до суду.

Рішення суду 

Суддя дійшов висновку, що іноземці, згідно з вимогами Земельного кодексу України, не можуть володіти землями сільськогосподарського призначення. Земельну ділянку конфіскували й повернули державі. Наразі рішення суду вже набуло законної сили.

Нагадаємо, у Сумах винесли вирок колаборанту. Зрадник надавав російським окупантам інформацію про розташування електропідстанцій та інші об'єкти інфраструктури на території Сумської області.

Також ми повідомляли про вирок жительці Луганської області. Жінку, яка працює в окупаційній адміністрації, заочно засудили до 15 років ув'язнення.

суд земля правосуддя російське громадянство судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації