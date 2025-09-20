Відео
У Сумах судили агента ФСБ — наводив удари по енергооб'єктах

У Сумах судили агента ФСБ — наводив удари по енергооб'єктах

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 03:32
Мешканець Сум отримав 15 років тюрми за співпрацю з російським ФСБ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд засудив до 15 років позбавлення волі 42-річного чоловіка за скоєння державної зради. Мешканець Сум надавав окупантам РФ інформацію про розташування електропідстанцій та інші об'єкти інфраструктури на території Сумської області.

Про вирок суду повідомляє СБУ. 

Читайте також:

Деталі слідства

Слідство встановило, що обвинувачений був завербованим ФСБ та здійснював діяльність, спрямовану на шкоду Україні. Його інформація сприяла російським повітряним атакам на енергооб'єкти області.

Крім того, обвинувачений проводив спостереження за роботою мобільних вогневих груп Збройних Сил України та фіксував їхні позиції.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії обвинуваченого як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, що передбачає відповідальність відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України.

Суд, врахувавши зібрані докази, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Вінничині судили бійця ЗСУ, який співпрацював зі спецслужбами РФ. Чоловік передавав окупантам інформацію військового характеру з географічними координатами.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який підробляв посвідчення СБУ. Йому призначили покарання у вигляді випробувального терміну.

суд Суми Сумська область держзрада судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
