Мешканець Сум отримав 15 років тюрми за співпрацю з російським ФСБ

Суд засудив до 15 років позбавлення волі 42-річного чоловіка за скоєння державної зради. Мешканець Сум надавав окупантам РФ інформацію про розташування електропідстанцій та інші об'єкти інфраструктури на території Сумської області.

Про вирок суду повідомляє СБУ.

Деталі слідства

Слідство встановило, що обвинувачений був завербованим ФСБ та здійснював діяльність, спрямовану на шкоду Україні. Його інформація сприяла російським повітряним атакам на енергооб'єкти області.

Крім того, обвинувачений проводив спостереження за роботою мобільних вогневих груп Збройних Сил України та фіксував їхні позиції.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії обвинуваченого як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, що передбачає відповідальність відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України.

Суд, врахувавши зібрані докази, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

