Житель Сум получил 15 лет тюрьмы за сотрудничество с российским ФСБ

В Сумах судили агента ФСБ — наводил удары по энергообъектам
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 42-летнего мужчину за совершение государственной измены. Житель Сум предоставлял оккупантам РФ информацию о расположении электроподстанций и другие объекты инфраструктуры на территории Сумской области.
О приговоре суда сообщает СБУ.
Детали следствия
Следствие установило, что обвиняемый был завербован ФСБ и осуществлял деятельность, направленную во вред Украине. Его информация способствовала российским воздушным атакам на энергообъекты области.
Кроме того, обвиняемый проводил наблюдение за работой мобильных огневых групп Вооруженных Сил Украины и фиксировал их позиции.
Решение суда
Суд квалифицировал действия обвиняемого как государственную измену, совершенную в условиях военного положения, что предусматривает ответственность в соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины.
Суд, учитывая собранные доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
