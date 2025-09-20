Житель Сум получил 15 лет тюрьмы за сотрудничество с российским ФСБ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 42-летнего мужчину за совершение государственной измены. Житель Сум предоставлял оккупантам РФ информацию о расположении электроподстанций и другие объекты инфраструктуры на территории Сумской области.

О приговоре суда сообщает СБУ.

Детали следствия

Следствие установило, что обвиняемый был завербован ФСБ и осуществлял деятельность, направленную во вред Украине. Его информация способствовала российским воздушным атакам на энергообъекты области.

Кроме того, обвиняемый проводил наблюдение за работой мобильных огневых групп Вооруженных Сил Украины и фиксировал их позиции.

Решение суда

Суд квалифицировал действия обвиняемого как государственную измену, совершенную в условиях военного положения, что предусматривает ответственность в соответствии со статьей 111 Уголовного кодекса Украины.

Суд, учитывая собранные доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

