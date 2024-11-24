Из-за наглой акции греческих коммунистов пострадал украинский дипломат во время акции памяти жертв Голодомора

Манифестация греческих коммунистов. Фото: УГКЦ

В городе Мандра (Греция) во время мирного мероприятия, посвященного памяти жертв Голодомора в Украине, произошел инцидент с участием агрессивно настроенных коммунистов. В результате пострадал украинский дипломат.

Об этом сообщает Украинская Греко-Католическая Церковь.

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Как сообщает в своем Facebook священник Украинского церковного сообщества святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик, группа людей под красными флагами с серпом и молотом попыталась сорвать мероприятие и блокировала доступ к памятнику Тарасу Шевченко, где украинцы собирались для молитвы.

Среди участников мероприятия были женщины и дети из украинских школ и организаций. Нападавшие выкрикивали оскорбления и угрозы.

Акция памяти жертв Голодомора в Греции. Фото: УГКЦ

Местная украинская община призвала греческие власти провести расследование инцидента, установить виновных и обеспечить безопасность для будущих подобных мер.

Украинское посольство в Греции выразило решительный протест по поводу насильственных действий членов Коммунистической партии, в частности против украинского дипломата, и призвало греческие правоохранительные органы к оперативному расследованию инцидента и привлечению виновных к ответственности.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора обратился к украинцам. Он отметил, что в истории нашей страны есть страницы, которые больно вспоминать, но невозможно забыть.

Напомним, жительница Житомирской области поделилась воспоминаниями о временах Голодомора. Женщина рассказала, как людям иногда приходилось идти на ужасные поступки, чтобы спасаться от голода.