Через нахабну акцію грецьких комуністів постраждав український дипломат під час вшанування жертв Голодомору

Маніфестація грецьких комуністів. Фото: УГКЦ

У місті Мандра (Греція) під час мирного заходу, присвяченого вшануванню пам'яті жертв Голодомору в Україні, відбувся інцидент з участю агресивно налаштованих комуністів. В результаті постраждав український дипломат.

Про це повідомляє Українська Греко-Католицька Церков.

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Як інформує у своєму Facebook священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик, група людей під червоними прапорами з серпом і молотом спробувала зірвати захід та блокувала доступ до пам'ятника Тарасу Шевченку, де українці збиралися для молитви.

Серед учасників заходу були жінки та діти з українських шкіл та громадських організацій. Нападники застосовували словесні образи та погрози.

Вшановування пам'яті жертв Голодомору у Греції. Фото: УГКЦ

Місцева українська громада закликала грецьку владу провести розслідування інциденту, встановити винних і гарантувати безпеку для майбутніх подібних заходів.

Українське посольство в Греції висловило рішучий протест щодо насильницьких дій членів Комуністичної партії, зокрема щодо українського дипломата, та закликало грецькі правоохоронні органи до оперативного розслідування інциденту і притягнення винних до відповідальності.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору звернувся до українців. Він зазначив, що в історії нашої країни є сторінки, які боляче згадувати, але які неможливо забути.

Нагадаємо, мешканка Житомирської області поділилися спогадами про часи Голодомору. Жінка розповіла, як людям іноді доводилося йти на жахливі вчинки, аби рятувалися від голоду.