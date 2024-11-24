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Грецькі комуністи хотіли завадити акції пам'яті жертв Голодомору

24 листопада 2024 02:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Через нахабну акцію грецьких комуністів постраждав український дипломат під час вшанування жертв Голодомору
Маніфестація грецьких комуністів. Фото: УГКЦ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У місті Мандра (Греція) під час мирного заходу, присвяченого вшануванню пам'яті жертв Голодомору в Україні, відбувся інцидент з участю агресивно налаштованих комуністів. В результаті постраждав український дипломат.

Про це повідомляє Українська Греко-Католицька Церков.

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Як інформує у своєму Facebook священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик, група людей під червоними прапорами з серпом і молотом спробувала зірвати захід та блокувала доступ до пам'ятника Тарасу Шевченку, де українці збиралися для молитви. 

Серед учасників заходу були жінки та діти з українських шкіл та громадських організацій.  Нападники застосовували словесні образи та погрози. 

Грецькі комуністи хотіли завадити акції пам'яті жертв Голодомору - фото 1
Вшановування пам'яті жертв Голодомору у Греції. Фото: УГКЦ

Місцева українська громада закликала грецьку владу провести розслідування інциденту, встановити винних і гарантувати безпеку для майбутніх подібних заходів.  

Українське посольство в Греції висловило рішучий протест щодо насильницьких дій членів Комуністичної партії, зокрема щодо українського дипломата, та закликало грецькі правоохоронні органи до оперативного розслідування інциденту і притягнення винних до відповідальності. 

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору звернувся до українців. Він зазначив, що в історії нашої країни є сторінки, які боляче згадувати, але які неможливо забути.

Нагадаємо, мешканка Житомирської області поділилися спогадами про часи Голодомору. Жінка розповіла, як людям іноді доводилося йти на жахливі вчинки, аби рятувалися від голоду.

Греція Голодомор УГКЦ пам'ять посольство

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