Через нахабну акцію грецьких комуністів постраждав український дипломат під час вшанування жертв Голодомору

Грецькі комуністи хотіли завадити акції пам'яті жертв Голодомору
У місті Мандра (Греція) під час мирного заходу, присвяченого вшануванню пам'яті жертв Голодомору в Україні, відбувся інцидент з участю агресивно налаштованих комуністів. В результаті постраждав український дипломат.
Про це повідомляє Українська Греко-Католицька Церков.
Що не сподобалось місцевим комуністам
Як інформує у своєму Facebook священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик, група людей під червоними прапорами з серпом і молотом спробувала зірвати захід та блокувала доступ до пам'ятника Тарасу Шевченку, де українці збиралися для молитви.
Серед учасників заходу були жінки та діти з українських шкіл та громадських організацій. Нападники застосовували словесні образи та погрози.
Місцева українська громада закликала грецьку владу провести розслідування інциденту, встановити винних і гарантувати безпеку для майбутніх подібних заходів.
Українське посольство в Греції висловило рішучий протест щодо насильницьких дій членів Комуністичної партії, зокрема щодо українського дипломата, та закликало грецькі правоохоронні органи до оперативного розслідування інциденту і притягнення винних до відповідальності.
Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору звернувся до українців. Він зазначив, що в історії нашої країни є сторінки, які боляче згадувати, але які неможливо забути.
Нагадаємо, мешканка Житомирської області поділилися спогадами про часи Голодомору. Жінка розповіла, як людям іноді доводилося йти на жахливі вчинки, аби рятувалися від голоду.
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