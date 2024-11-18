Греция продолжила блокировку перевалки нефти РФ у своих берегов

Российский танкер с нефтью. Иллюстративное фото: росСМИ

Греция продлила запрет на мероприятие гражданских морских судов в Лаконийском заливе до середины марта 2025 года. Это связано с проведением военно-морских учений.

Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 18 ноября.

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Военно-морские силы Греции в шестой раз продолжили серию военно-морских учений, продлив их еще на четыре месяца. Издание отмечает, что страна пытается сдержать российскую транспортировку нефти возле своего побережья.

"Маневры, которые должны были завершиться 15 ноября, теперь продлятся до середины марта — более чем через десять месяцев после их начала", — говорится в материале.

Известно, что Лаконийский залив стал точкой для опрокидывания танкеров, перевозящих российскую нефть. Потому Греция в мае объявила о проведении военно-морских учений в регионе, запретив вход коммерческим судам.

Маршруты танкеров. Фото: Bloomberg

Ранее президент Польши Анджей Дуда осудил телефонный разговор немецкого канцлера Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что таким образом страна ищет возможность возобновить энергетические контракты с Россией.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает финансировать войну за счет доходов от нефти и может обходить международные санкции.