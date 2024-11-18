Греція продовжила блокування перевалки нафти РФ біля своїх берегів

Російський танкер з нафтою. Ілюстративне фото: росЗМІ

Греція продовжила заборону заходу цивільних морських суден у Лаконійській затоці до середини березня 2025 року. Це пов'язано з проведенням військово-морських навчань.

Про це пише Bloomberg у понеділок, 18 листопада.

Читайте також:

Військові навчання Греції

Військово-морські сили Греції вшосте продовжили серію військово-морських навчань, продовживши їх ще на чотири місяці. Видання зазначає, що країна намагається стримати російське транспортування нафти біля свого узбережжя.

"Маневри, які мали завершитися 15 листопада, тепер триватимуть до середини березня — більш ніж через десять місяців після їхнього початку", — йдеться у матеріалі.

Відомо, що Лаконійська затока стала точкою для перекидання танкерів, що перевозять російську нафту. Тому Греція у травні оголосила про проведення військово-морських навчань в регіоні, заборонивши вхід комерційним суднам.

Маршрути танкерів. Фото: Bloomberg

Раніше президент Польщі Анджей Дуда засудив телефонну розмову німецького канцлера Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним. Він вважає, що таким чином країна шукає можливість відновити енергетичні контракти з Росією.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує фінансувати війну коштом доходів від нафти та може оминати міжнародні санкції.