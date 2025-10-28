Грэм призвал лишить Путина доходов от нефти и газа, чтобы он закончил войну в Украине

Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Российская экономика работает на нефти и газе. Если эти доходы сократить, тогда топ-покупатели российской нефти скажут главе Кремля Владимиру Путину, чтобы он прекратил воевать против Украины.

Об этом в эфире Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм.

Что сказал Грэм об экономике РФ и завершении войны в Украине

Сенатор подчеркнул, что экономика Путина базируется на нефти и газе. В случае, если уменьшить эти доходы РФ, главу Кремля можно "выбить из игры".

"Крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. Тройка лидеров — Китай, Индия, и Бразилия. Что если Путину позвонят из этих стран и скажут: "Пора садиться за стол переговоров. Это уже вредит нам". Так можно закончить войну", — заявил Грэм.

Он отметил, что недавние санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, осложнили отношения Москвы и Пекина. В частности, Китай отказывается от переработки российской нефти, что делает также и Индия.

Кроме того, сенатор назвал свою цель на встрече президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, которая должна состояться на этой неделе.

"Моя цель на встрече в Китае — чтобы Трамп попросил Си подтолкнуть Путина к миру. Верю, если лидер Китая скажет Путину прекратить войну из-за вреда экономике, все закончится", — резюмировал чиновник.

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний РФ — "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения попали и дочерние структуры.

Также по данным Reuters, США готовят новый санкционный пакет на случай, если Путин откажется завершать войну в Украине.