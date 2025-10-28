Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Грэм сказал, что заставит Путина остановить войну

Грэм сказал, что заставит Путина остановить войну

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 05:20
обновлено: 05:40
Грэм призвал лишить Путина доходов от нефти и газа, чтобы он закончил войну в Украине
Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Российская экономика работает на нефти и газе. Если эти доходы сократить, тогда топ-покупатели российской нефти скажут главе Кремля Владимиру Путину, чтобы он прекратил воевать против Украины.

Об этом в эфире Fox News заявил американский сенатор Линдси Грэм.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Грэм об экономике РФ и завершении войны в Украине

Сенатор подчеркнул, что экономика Путина базируется на нефти и газе. В случае, если уменьшить эти доходы РФ, главу Кремля можно "выбить из игры".

"Крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. Тройка лидеров — Китай, Индия, и Бразилия. Что если Путину позвонят из этих стран и скажут: "Пора садиться за стол переговоров. Это уже вредит нам". Так можно закончить войну", — заявил Грэм.

Он отметил, что недавние санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, осложнили отношения Москвы и Пекина. В частности, Китай отказывается от переработки российской нефти, что делает также и Индия.

Кроме того, сенатор назвал свою цель на встрече президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина, которая должна состояться на этой неделе.

"Моя цель на встрече в Китае — чтобы Трамп попросил Си подтолкнуть Путина к миру. Верю, если лидер Китая скажет Путину прекратить войну из-за вреда экономике, все закончится", — резюмировал чиновник.

Напомним, в ночь на 23 октября Минфин США объявил санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний РФ — "Роснефти" и "Лукойла". Под ограничения попали и дочерние структуры.

Также по данным Reuters, США готовят новый санкционный пакет на случай, если Путин откажется завершать войну в Украине.

санкции владимир путин нефть война в Украине Россия Линдси Грэм
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации