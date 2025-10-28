Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Грем сказав, що змусить Путіна зупинити війну

Грем сказав, що змусить Путіна зупинити війну

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 05:20
Оновлено: 05:40
Грем закликав позбавити Путіна доходів від нафти та газу, щоб він закінчив війну в Україні
Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Російська економіка працює на нафті та газі. Якщо ці доходи скоротити, тоді топ-покупці російської нафти скажуть главі Кремля Володимиру Путіну, щоб він припинив воювати проти України.

Про це в ефірі Fox News заявив американський сенатор Ліндсі Грем.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Грем про економіку РФ і завершення війни в Україні

Сенатор наголосив, що економіка Путіна базується на нафті та газі. У разі, якщо зменшити ці доходи РФ, главу Кремля можна "вибити з гри".

"Найбільшим покупцем російської нафти є Китай. Трійка лідерів - Китай, Інді, та Бразилія. Що як Путіну зателефонують з цих країн і скажуть: "Час сідати за стіл переговорів. Це вже шкодить нам". Так можна закінчити війну", — заявив Грем.

Він зазначив, що нещодавні санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, ускладнили відносини Москви та Пекіна. Зокрема, Китай відмовляється від переробки російської нафти, що робить також і Індія.

Окрім того, сенатор назвав свою ціль на зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна, яка має відбутися цього тижня.

"Моя мета на зустрічі в Китаї — щоб Трамп попросив Сі підштовхнути Путіна до миру. Вірю, якщо лідер Китаю скаже Путіну припинити війну через шкоду економіці, все закінчиться", — резюмував посадовець.

Нагадаємо, в ніч проти 23 жовтня Мінфін США оголосив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній РФ — "Роснафти" та "Лукойлу". Під обмеження потрапили й дочірні структури.

Також за даними Reuters, США готують новий санкційний пакет на випадок, якщо Путін відмовиться завершувати війну в Україні.

санкції володимир путін нафта війна в Україні Росія Ліндсі Грем
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації