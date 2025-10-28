Грем закликав позбавити Путіна доходів від нафти та газу, щоб він закінчив війну в Україні

Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Російська економіка працює на нафті та газі. Якщо ці доходи скоротити, тоді топ-покупці російської нафти скажуть главі Кремля Володимиру Путіну, щоб він припинив воювати проти України.

Про це в ефірі Fox News заявив американський сенатор Ліндсі Грем.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Грем про економіку РФ і завершення війни в Україні

Сенатор наголосив, що економіка Путіна базується на нафті та газі. У разі, якщо зменшити ці доходи РФ, главу Кремля можна "вибити з гри".

"Найбільшим покупцем російської нафти є Китай. Трійка лідерів - Китай, Інді, та Бразилія. Що як Путіну зателефонують з цих країн і скажуть: "Час сідати за стіл переговорів. Це вже шкодить нам". Так можна закінчити війну", — заявив Грем.

Він зазначив, що нещодавні санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, ускладнили відносини Москви та Пекіна. Зокрема, Китай відмовляється від переробки російської нафти, що робить також і Індія.

Окрім того, сенатор назвав свою ціль на зустрічі президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна, яка має відбутися цього тижня.

"Моя мета на зустрічі в Китаї — щоб Трамп попросив Сі підштовхнути Путіна до миру. Вірю, якщо лідер Китаю скаже Путіну припинити війну через шкоду економіці, все закінчиться", — резюмував посадовець.

Нагадаємо, в ніч проти 23 жовтня Мінфін США оголосив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній РФ — "Роснафти" та "Лукойлу". Під обмеження потрапили й дочірні структури.

Також за даними Reuters, США готують новий санкційний пакет на випадок, якщо Путін відмовиться завершувати війну в Україні.