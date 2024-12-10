"Грузинская мечта" делает все, чтобы понравиться Кремлю и разорвать взаимоотношения с ЕС, считает лидер оппозиции

Протесты в Грузии. Иллюстративное фото: Reuters

Чем критичнее США и ЕС оценивают действия Грузии, тем лучше реагируют Иванишвили и Кремль. Именно олигарх Иванишвили руководит политикой провластной партии "Грузинская мечта".

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил лидер грузинской оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Бадри Джапаридзе.

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По его словам, "Грузинская мечта" принимает решения, выгодные Москве, игнорируя интересы Грузии и ее народа. В частности, Джапаридзе отметил, что приостановка переговоров с ЕС является частью этой политики.

"Конечно, все что он делает получает одобрение в Москве. И Путин прямо поддержал решение о прекращении переговоров с ЕС, когда Кобахидзе заявил, что останавливает их до 2028 года", — заявил Джапаридзе.

Он отметил, что последние два года "Грузинская мечта" делает все, что противоречит национальным интересам, чаяниям грузинского народа и гармонизирует с тем, что хочет увидеть Кремль. Для Иванишвили не важно, как эти шаги оцениваются Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

Напомним, 5 декабря Украина приняла санкции против части грузинских властей , сотрудничающих с политикой Кремля.

Также в ночь 5 декабря в Тбилиси впервые за неделю массовых проевропейских протестов не было зафиксировано столкновений с полицией или жесткого разгона демонстраций.