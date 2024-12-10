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Грають на руку Кремля — лідер опозиції про "Грузинську мрію"

10 грудня 2024 03:38
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
"Грузинська мрія" робить все, щоб сподобатись Кремлю та розірвати взаємовідносини з ЄС, вважає лідер опозиції
Протести в Грузії. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Чим критичніше США та ЄС оцінюють дії Грузії, тим краще реагує Іванішвілі та Кремль. Саме олігарх Іванішвілі керує політикою провладної партії "Грузинська мрія". 

Про це в етері Вечір.LIVE заявив лідер грузинської опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Бадрі Джапарідзе.

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За його словами, "Грузинська мрія" яка ухвалює рішення, вигідні Москві, ігноруючи інтереси Грузії та її народу. Зокрема, Джапарідзе зазначив, що призупинення переговорів із ЄС є частиною цієї політики.

"Звичайно, все що він робить отримує схвалення у Москві. І Путін прямо підтримав рішення про припинення перемовин з ЄС, коли Кобахідзе заявив, що зупиняє їх до 2028 року", — заявив Джапарідзе.

Він зазначив, що останні два роки "Грузинська мрія" робить все, що суперечить національним інтересам, сподіванням грузинського народу та гармонізує з тим, що хоче побачити Кремль. Для Іванішвілі байдуже, як ці кроки оцінюються Європейським Союзом та Сполученими Штатами.

Нагадаємо, 5 грудня Україна ухвалила санкції проти частини грузинської влади, яка співпрацює з політикою Кремля. 

Також у ніч 5 грудня у Тбілісі вперше за тиждень масових проєвропейських протестів не було зафіксовано сутичок з поліцією або жорсткого розгону демонстрацій.

росія опозиція Грузія протести Протести у Грузії

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