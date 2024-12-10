"Грузинська мрія" робить все, щоб сподобатись Кремлю та розірвати взаємовідносини з ЄС, вважає лідер опозиції

Грають на руку Кремля — лідер опозиції про "Грузинську мрію"
Чим критичніше США та ЄС оцінюють дії Грузії, тим краще реагує Іванішвілі та Кремль. Саме олігарх Іванішвілі керує політикою провладної партії "Грузинська мрія".
Про це в етері Вечір.LIVE заявив лідер грузинської опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Бадрі Джапарідзе.
На що розраховує олігарх Іванішвілі
За його словами, "Грузинська мрія" яка ухвалює рішення, вигідні Москві, ігноруючи інтереси Грузії та її народу. Зокрема, Джапарідзе зазначив, що призупинення переговорів із ЄС є частиною цієї політики.
"Звичайно, все що він робить отримує схвалення у Москві. І Путін прямо підтримав рішення про припинення перемовин з ЄС, коли Кобахідзе заявив, що зупиняє їх до 2028 року", — заявив Джапарідзе.
Він зазначив, що останні два роки "Грузинська мрія" робить все, що суперечить національним інтересам, сподіванням грузинського народу та гармонізує з тим, що хоче побачити Кремль. Для Іванішвілі байдуже, як ці кроки оцінюються Європейським Союзом та Сполученими Штатами.
Нагадаємо, 5 грудня Україна ухвалила санкції проти частини грузинської влади, яка співпрацює з політикою Кремля.
Також у ніч 5 грудня у Тбілісі вперше за тиждень масових проєвропейських протестів не було зафіксовано сутичок з поліцією або жорсткого розгону демонстрацій.
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