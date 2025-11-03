Отключение электричества 3 ноября — когда будут действовать графики

Энергетик чинит электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине в понедельник, 3 ноября, днем не планируют применять графики отключений электроэнергии. Однако, ограничения могут вернуться с вечера.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Какая ситуация в энергосистеме Украины 3 ноября

По состоянию на 3 ноября энергетическая система Украины продолжает работать стабильно, хотя из-за новых атак врага на энергетическую инфраструктуру все же были обесточивания в нескольких областях. Самой сложной остается ситуация в Донецкой области, где продолжаются аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

По информации Министерства энергетики, благодаря оперативным действиям ремонтных бригад удалось восстановить поставки электроэнергии в большинстве регионов.

Как будут действовать графики отключений электроэнергии 3 ноября

Графики почасовых отключений и ограничения потребления для промышленных предприятий пока отменены по всей стране. В то же время в ведомстве предупреждают, что возможно возвращение ограничительных мер в вечерний пик потребления — с 16:00 до 22:00.

Гражданам советуют следить за обновлениями по энергоснабжению на официальных страницах облэнерго своего региона и рационально пользоваться электроэнергией, особенно утром и вечером. Такой подход поможет снизить нагрузку на систему и сохранить ее стабильную работу.

Напомним, министры стран Большой семерки приняли решение о помощи Украине для ликвидации последствий атак по энергосистеме.

Также в МАГАТЭ отметили, что во время российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 30 октября, большинство целей были направлены на объекты для обеспечения работы АЭС.