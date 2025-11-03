Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Графики отключений могут вернуться — в Минэнерго назвали условие

Графики отключений могут вернуться — в Минэнерго назвали условие

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 10:55
обновлено: 11:27
Отключение электричества 3 ноября — когда будут действовать графики
Энергетик чинит электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине в понедельник, 3 ноября, днем не планируют применять графики отключений электроэнергии. Однако, ограничения могут вернуться с вечера. 

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация в энергосистеме Украины 3 ноября

По состоянию на 3 ноября энергетическая система Украины продолжает работать стабильно, хотя из-за новых атак врага на энергетическую инфраструктуру все же были обесточивания в нескольких областях. Самой сложной остается ситуация в Донецкой области, где продолжаются аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.

По информации Министерства энергетики, благодаря оперативным действиям ремонтных бригад удалось восстановить поставки электроэнергии в большинстве регионов.

Как будут действовать графики отключений электроэнергии 3 ноября

Графики почасовых отключений и ограничения потребления для промышленных предприятий пока отменены по всей стране. В то же время в ведомстве предупреждают, что возможно возвращение ограничительных мер в вечерний пик потребления — с 16:00 до 22:00.

Гражданам советуют следить за обновлениями по энергоснабжению на официальных страницах облэнерго своего региона и рационально пользоваться электроэнергией, особенно утром и вечером. Такой подход поможет снизить нагрузку на систему и сохранить ее стабильную работу.

Напомним, министры стран Большой семерки приняли решение о помощи Украине для ликвидации последствий атак по энергосистеме.

Также в МАГАТЭ отметили, что во время российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 30 октября, большинство целей были направлены на объекты для обеспечения работы АЭС.

Минэнерго электроэнергия энергосистема отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации