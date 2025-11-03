Відключення електрики 3 листопада — коли діятимуть графіки

Енергетик лагодить електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні у понеділок, 3 листопада, вдень не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Проте обмеження можуть повернутися звечора.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі України 3 листопада

Станом на 3 листопада енергетична система України продовжує працювати стабільно, хоча через нові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру все ж таки були знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині, де тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

За інформацією Міністерства енергетики, завдяки оперативним діям ремонтних бригад вдалося відновити постачання електроенергії в більшості регіонів.

Як діятимуть графіки відключень електроенергії 3 листопада

Графіки погодинних відключень та обмеження споживання для промислових підприємств наразі скасовані по всій країні. Водночас у відомстві попереджають, що можливе повернення обмежувальних заходів у вечірній пік споживання — з 16:00 до 22:00.

Громадянам радять стежити за оновленнями щодо енергопостачання на офіційних сторінках обленерго свого регіону та раціонально користуватися електроенергією, особливо вранці та ввечері. Такий підхід допоможе знизити навантаження на систему та зберегти її стабільну роботу.

Нагадаємо, міністри країн Великої сімки ухвалили рішення щодо допомоги Україні для ліквідації наслідків атак по енергосистемі.

Також у МАГАТЕ зауважили, що під час російської атаки на енергосистему України в ніч проти 30 жовтня, більшість цілей були скеровані на об'єкти для забезпечення роботи АЕС.