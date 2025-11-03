Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Графіки відключень можуть повернутися — в Міненерго назвали умову

Графіки відключень можуть повернутися — в Міненерго назвали умову

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:55
Оновлено: 11:27
Відключення електрики 3 листопада — коли діятимуть графіки
Енергетик лагодить електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Україні у понеділок, 3 листопада, вдень не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Проте обмеження можуть повернутися звечора.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго. 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України 3 листопада

Станом на 3 листопада енергетична система України продовжує працювати стабільно, хоча через нові атаки ворога на енергетичну інфраструктуру все ж таки були знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині, де тривають аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

За інформацією Міністерства енергетики, завдяки оперативним діям ремонтних бригад вдалося відновити постачання електроенергії в більшості регіонів.

Як діятимуть графіки відключень електроенергії 3 листопада

Графіки погодинних відключень та обмеження споживання для промислових підприємств наразі скасовані по всій країні. Водночас у відомстві попереджають, що можливе повернення обмежувальних заходів у вечірній пік споживання — з 16:00 до 22:00.

Громадянам радять стежити за оновленнями щодо енергопостачання на офіційних сторінках обленерго свого регіону та раціонально користуватися електроенергією, особливо вранці та ввечері. Такий підхід допоможе знизити навантаження на систему та зберегти її стабільну роботу.

Нагадаємо, міністри країн Великої сімки ухвалили рішення щодо допомоги Україні для ліквідації наслідків атак по енергосистемі. 

Також у МАГАТЕ зауважили, що під час російської атаки на енергосистему України в ніч проти 30 жовтня, більшість цілей були скеровані на об'єкти для забезпечення роботи АЕС.

Міненерго електроенергія енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації