Видео

Графики возвращаются — где не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 23:58
обновлено: 00:22
График отключения света 2 ноября — где отключат электричество
Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE

В отдельных регионах Украины 2 ноября будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Это связано с последствиями российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Отключение света 2 ноября

В Укрэнерго рассказали, что причиной введения отключений света являются последствия российских атак на энергетические объекты. Так, графики почасовых отключений завтра будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очередей.

В то же время графики ограничения мощности для промышленных потребителей завтра будут действовать в такие же часы.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — призвали в Укрэнерго.

Графік відключення світла 2 листопада
Скриншот сообщения Укрэнерго

Впоследствии графики почасовых отключений света обнародовали в ДТЕК. Там указали время ограничений в Киеве и области, а также на Днепропетровщине.

Энергетики подчеркнули, что в случае изменений оперативно будут информировать о них.

Коли виключатимуть світло завтра 2 листопада
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Графіки відключень 2 листопада
Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК
Коли не буде світла сьогодні 2.11.2025
Графика ограничения электроэнергии в Киевской области. Фото: ДТЭК
Відключення світла 2 листопада - графіки Укренерго і ДТЕК
Графика ограничения электроэнергии в Киевской области. Фото: ДТЭК
Графіки ДТЕК і Укренерго на сьогодні 2 листопада 2025 року
График отключений у Днепропетровской области. Фото: ДТЭК
Графіки Укренерго і ДТЕК на 2 листопада
График отключений у Днепропетровской области. Фото: ДТЭК

Напомним, 1 ноября россияне атаковали Сумы. Из-за этого в городе и части Сумского района нет света.

Также мы писали, что страны G7 помогут Украине восстановить энергосеть. Министры энергетики стран "Группы семи" приняли совместное заявление.

электроэнергия обстрелы свет блэкаут графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
