График отключения света 2 ноября — где отключат электричество

Графики возвращаются — где не будет света завтра
В отдельных регионах Украины 2 ноября будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Это связано с последствиями российских обстрелов.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 2 ноября
В Укрэнерго рассказали, что причиной введения отключений света являются последствия российских атак на энергетические объекты. Так, графики почасовых отключений завтра будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очередей.
В то же время графики ограничения мощности для промышленных потребителей завтра будут действовать в такие же часы.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — призвали в Укрэнерго.
Впоследствии графики почасовых отключений света обнародовали в ДТЕК. Там указали время ограничений в Киеве и области, а также на Днепропетровщине.
Энергетики подчеркнули, что в случае изменений оперативно будут информировать о них.
Напомним, 1 ноября россияне атаковали Сумы. Из-за этого в городе и части Сумского района нет света.
Также мы писали, что страны G7 помогут Украине восстановить энергосеть. Министры энергетики стран "Группы семи" приняли совместное заявление.
