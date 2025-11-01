График отключения света 2 ноября — где отключат электричество

Отключение света в Украине. Фото: Новини.LIVE

В отдельных регионах Украины 2 ноября будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Это связано с последствиями российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Отключение света 2 ноября

В Укрэнерго рассказали, что причиной введения отключений света являются последствия российских атак на энергетические объекты. Так, графики почасовых отключений завтра будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 — объемом от 0,5 до 1,5 очередей.

В то же время графики ограничения мощности для промышленных потребителей завтра будут действовать в такие же часы.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — призвали в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Впоследствии графики почасовых отключений света обнародовали в ДТЕК. Там указали время ограничений в Киеве и области, а также на Днепропетровщине.

Энергетики подчеркнули, что в случае изменений оперативно будут информировать о них.

Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Графика ограничения электроэнергии в Киевской области. Фото: ДТЭК

Графика ограничения электроэнергии в Киевской области. Фото: ДТЭК

График отключений у Днепропетровской области. Фото: ДТЭК

График отключений у Днепропетровской области. Фото: ДТЭК

Напомним, 1 ноября россияне атаковали Сумы. Из-за этого в городе и части Сумского района нет света.

Также мы писали, что страны G7 помогут Украине восстановить энергосеть. Министры энергетики стран "Группы семи" приняли совместное заявление.