Графік відключення світла 2 листопада — де вимкнуть електрику

Графіки повертаються — де не буде світла завтра
В окремих регіонах України 2 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано з наслідками російських обстрілів.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла 2 листопада
В Укренерго розповіли, що причиною запровадження відключень світла є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. Так, графіки погодинних відключень завтра діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черг.
Водночас графіки обмеження потужності для промислових споживачів завтра діятимуть в такі ж години.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликали в Укренерго.
Нагадаємо, 1 листопада росіяни атакували Суми. Через це в місті та частині Сумського району немає світла.
Також ми писали, що країни G7 допоможуть Україні відбудувати енергомережу. Міністри енергетики країн "Групи семи" ухвалили спільну заяву.
