Графік відключення світла 2 листопада — де вимкнуть електрику

Відключення світла в Україні. Фото: Новини.LIVE

В окремих регіонах України 2 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано з наслідками російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла 2 листопада

В Укренерго розповіли, що причиною запровадження відключень світла є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. Так, графіки погодинних відключень завтра діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черг.

Водночас графіки обмеження потужності для промислових споживачів завтра діятимуть в такі ж години.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликали в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 1 листопада росіяни атакували Суми. Через це в місті та частині Сумського району немає світла.

Також ми писали, що країни G7 допоможуть Україні відбудувати енергомережу. Міністри енергетики країн "Групи семи" ухвалили спільну заяву.