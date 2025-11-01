Відео
Графіки повертаються — де не буде світла завтра

Графіки повертаються — де не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 22:58
Оновлено: 22:58
Графік відключення світла 2 листопада — де вимкнуть електрику
Відключення світла в Україні. Фото: Новини.LIVE

В окремих регіонах України 2 листопада будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано з наслідками російських обстрілів.

Про це повідомили в Укренерго. 

Читайте також:

Відключення світла 2 листопада

В Укренерго розповіли, що причиною запровадження відключень світла є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. Так, графіки погодинних відключень завтра діятимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 1,5 черг. 

Водночас графіки обмеження потужності для промислових споживачів завтра діятимуть в такі ж години.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — закликали в Укренерго.

Графік відключення світла 2 листопада
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, 1 листопада росіяни атакували Суми. Через це в місті та частині Сумського району немає світла. 

Також ми писали, що країни G7 допоможуть Україні відбудувати енергомережу. Міністри енергетики країн "Групи семи" ухвалили спільну заяву.

електроенергія обстріли світло блекаут графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
