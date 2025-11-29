Графики отключений света на 30 ноября от Укрэнерго

Город в темноте во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 30 ноября, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, учитывая последствия массированных ударов РФ по энергетике.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений света 30 ноября

По данным Укрэнерго, в воскресенье, 30 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Сообщение Укрэнерго/Facebook

Недавно нардеп сделала прогнозы относительно дальнейших отключений света в Украине.

В свою очередь, эксперт спрогнозировал, когда Украина может остаться без света почти на сутки.