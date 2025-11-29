Графики отключений света на 30 ноября от Укрэнерго

Графики отключений на завтра — как долго не будет света
В воскресенье, 30 ноября, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, учитывая последствия массированных ударов РФ по энергетике.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений света 30 ноября
По данным Укрэнерго, в воскресенье, 30 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);
- Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.
