Графіки відключень світла на 30 листопада від Укренерго

У неділю, 30 листопада, по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію з огляду на наслідки масованих ударів РФ по енергетиці.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла 30 листопада
За даними Укренерго, у неділю, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.
