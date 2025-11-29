Графіки відключень світла на 30 листопада від Укренерго

Місто в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 30 листопада, по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію з огляду на наслідки масованих ударів РФ по енергетиці.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла 30 листопада

За даними Укренерго, у неділю, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.

