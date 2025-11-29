Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Графіки відключень на завтра — як довго не буде світла

Графіки відключень на завтра — як довго не буде світла

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 19:35
Графіки відключень світла на 30 листопада від Укренерго
Місто в темряві під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 30 листопада, по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію з огляду на наслідки масованих ударів РФ по енергетиці.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Графіки відключень світла 30 листопада

За даними Укренерго, у неділю, 30 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.

Графіки відключень світла на 30 листопада
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нещодавно нардепка зробила прогнози щодо подальших відключень світла в Україні.

Своєю чергою, експерт спрогнозував, коли Україна може залишитися без світла майже на добу.

Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла світло графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації