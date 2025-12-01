Графики отключений 2 декабря - как долго не будет света завтра

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 2 декабря, в регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Потребителей призывают экономно потреблять электроэнергию, учитывая последствия массированных ударов РФ по энергетике.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Графики отключений света 2 декабря

По информации "Укрэнерго", во всех областях Украины будут вводиться меры по ограничению использования электроэнергии. Такие вынужденные шаги связаны с масштабными российскими ударами ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре, которые привели к значительным повреждениям энергообъектов.

Время и объем применения ограничений будут такими:

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — от 0,5 до 3 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы);

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

