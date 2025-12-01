Графіки відключень 2 грудня — як довго не буде світла завтра

Графіки відключень — як довго не буде світла завтра
У вівторок, 2 грудня, у регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Споживачів закликають ощадливо споживати електроенергію з огляду на наслідки масованих ударів РФ по енергетиці.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла 2 грудня
За інформацією "Укренерго", у всіх областях України запроваджуватимуться заходи щодо обмеження використання електроенергії. Такі вимушені кроки пов’язані з масштабними російськими ударами ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, що призвели до значних пошкоджень енергооб’єктів.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.
