Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Графіки відключень — як довго не буде світла завтра

Графіки відключень — як довго не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 20:25
Графіки відключень 2 грудня — як довго не буде світла завтра
Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 2 грудня, у регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Споживачів закликають ощадливо споживати електроенергію з огляду на наслідки масованих ударів РФ по енергетиці.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Графіки відключень — як довго не буде світла завтра - фото 1
Пост Укренерго. Фото: скриншот

Графіки відключень світла 2 грудня

За інформацією "Укренерго", у всіх областях України запроваджуватимуться заходи щодо обмеження використання електроенергії. Такі вимушені кроки пов’язані з масштабними російськими ударами ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, що призвели до значних пошкоджень енергооб’єктів.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. А також закликали українців економно споживати електроенергію.

Нещодавно нардепка зробила прогнози щодо подальших відключень світла в Україні.

Своєю чергою, експерт спрогнозував, коли Україна може залишитися без світла майже на добу.

електроенергія обстріли Укренерго енергетика відключення світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації