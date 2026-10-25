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Главная Новости дня Графики освещения 26 октября: ограничения вводятся из-за российских атак

Графики освещения 26 октября: ограничения вводятся из-за российских атак

Ua ru
25 октября 2026 19:58
Отключение электричества 26 октября: «Укрэнерго» объявило графики Новини.LIVE
Люди идут по улице во время отключения электричества. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 26 октября, в некоторых областях Украины будут вводиться почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Также для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Ограничения вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Как будут отключать свет 26 октября

По данным компании, меры по ограничению потребления будут действовать в течение дня — с 06:00 до 23:59.

Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — почасовые отключения продолжительностью от одной до двух смен.

Графики освещения 26 октября: ограничения вводятся из-за российских атак - фото 1
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

В "Укрэнерго" предупредили, что из-за последствий российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

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Также энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию в часы, когда она доступна по графику.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что защитой от российских атак обладает лишь треть оборудования украинских подстанций. Из-за этого энергетическая инфраструктура остается уязвимой для обстрелов.

Также Новини.LIVE писали, что переход через отопительный сезон в Украине будет зависеть от эффективности противовоздушной обороны, интенсивности российских атак и температуры зимой. Эксперт Иван Плачков подчеркнул, что сильные морозы в сочетании с ударами по энергетической инфраструктуре могут затруднить обеспечение населения теплом.

Укрэнерго энергосистема отключения света графики отключений света атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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