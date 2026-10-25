Люди йдуть по вулиці під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Також для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як вимикатимуть світло 26 жовтня

За даними компанії, заходи обмеження споживання діятимуть упродовж дня — з 06:00 до 23:59.

Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від однієї до двох черг.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

В Укренерго попередили, що через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за оновленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Читайте також:

Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію в години, коли вона доступна за графіком.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що захист від російських атак має лише третина обладнання українських підстанцій. Через це енергетична інфраструктура залишається вразливою до обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що проходження опалювального сезону в Україні залежатиме від ефективності протиповітряної оборони, інтенсивності російських атак і температури взимку. Експерт Іван Плачков наголосив, що сильні морози в поєднанні з ударами по енергетичній інфраструктурі можуть ускладнити забезпечення населення теплом.