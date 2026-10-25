Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Графіки світла 26 жовтня: обмеження запровадять через російські атаки

Графіки світла 26 жовтня: обмеження запровадять через російські атаки

Ua ru
25 жовтня 2026 19:58
Відключення світла 26 жовтня: Укренерго оголосило графіки Новини.LIVE
Люди йдуть по вулиці під час блекауту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 26 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Також для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Обмеження запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Як вимикатимуть світло 26 жовтня

За даними компанії, заходи обмеження споживання діятимуть упродовж дня — з 06:00 до 23:59.

Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — погодинні відключення обсягом від однієї до двох черг.

Графіки світла 26 жовтня: обмеження запровадять через російські атаки - фото 1
Допис Укренерго. Фото: скриншот

В Укренерго попередили, що через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за оновленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Читайте також:

Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію в години, коли вона доступна за графіком.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що захист від російських атак має лише третина обладнання українських підстанцій. Через це енергетична інфраструктура залишається вразливою до обстрілів.

Також Новини.LIVE писали, що проходження опалювального сезону в Україні залежатиме від ефективності протиповітряної оборони, інтенсивності російських атак і температури взимку. Експерт Іван Плачков наголосив, що сильні морози в поєднанні з ударами по енергетичній інфраструктурі можуть ускладнити забезпечення населення теплом.

Укренерго енергосистема відключення світла графіки відключень світла атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації