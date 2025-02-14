ГПУ ведет расследование в отношении топ-чиновников под санкциями СНБО

Офис Генерального прокурора. Фото: Следствие инфо

Офис Генерального прокурора организовала досудебное расследование в отношении пяти лиц, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Речь идет об известных бизнесменах и бывших высокопоставленных чиновниках, которых обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Читайте также:

Что инкриминирует Офис Генпрокурора подсанкционным чиновникам и бизнесменам

Один из фигурантов расследований — пятый Президент Украины. Ему инкриминируют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций. По данным следствия, он вместе с экс-лидером запрещенной партии "ОПЗЖ" и другими лицами организовал схему поставки угля с оккупированных территорий в 2014-2015 годах.

Сумма нелегальных доходов превышает 3 млрд грн. Следствие считает, что эти действия привели к росту энергетической зависимости Украины от России. Досудебное расследование завершено еще в 2022 году, но сторона защиты затягивает процесс ознакомления с материалами.

Экс-нардеп от "ОПЗЖ" помогал России грабить украинские нефтяные месторождения

Кроме этого, бывший народный депутат и экс-лидер "ОПЗЖ" является обвиняемым по еще одному делу о государственной измене и нарушении законов войны. Его обвиняют в содействии РФ в разграблении украинских нефтяных месторождений в Черном море и передаче секретной информации об украинских военных объектах. Сейчас суд исследовал большинство доказательств, а на имущество подозреваемого наложен арест — более 30 земельных участков, 23 дома, 26 автомобилей, роскошная яхта и даже уникальный железнодорожный вагон-ресторан.

Подсанкционный бизнесмен присвоил более 5 млрд гривен и заказал убийство директора юридической компании

Еще один подозреваемый бизнесмен, который сейчас находится под стражей, проходит сразу по двум уголовным производствам. Его обвиняют в присвоении 5,36 млрд грн банковских средств и их легализации. Также ему инкриминируют заказное убийство директора юридической компании.

Другие уголовные производства по подозреваемым

Еще один бизнесмен, партнер упомянутого подозреваемого, сбежал за границу. Его обвиняют в использовании чужого паспорта и организации незаконного пересечения границы.

Фактического владельца "Банка "Финансы и Кредит" обвиняют в хищении 113 млн долларов, а также в создании преступной организации для хищения активов банка. Он объявлен в международный розыск. Также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров упомянутого банка. Этому же подозреваемому также инкриминируют легализацию средств.

"Согласно организованной схеме со счетов банка незаконно выделено и перечислено на счета компаний-нерезидентов, которые были подконтрольными членам преступной организации, более 608 млн грн. Фактически эти средства были выведены с территории Украины и не возвращены банку", — сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск. В уголовных производствах выполняется ряд международно-правовых поручений. Правоохранители отмечают, что следственные действия продолжаются, а часть активов подозреваемых уже арестована или готовится к национализации.

Напомним, СНБО ввел санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко и ряда олигархов.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции против Петра Порошенко.