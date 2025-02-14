ГПУ веде розслідування щодо топчиновників під санкціями РНБО

Офіс Генерального прокурора. Фото: Слідство інфо

Офіс Генерального прокурора організувала досудове розслідування щодо п’яти осіб, які потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України. Йдеться про відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, яких звинувачують у тяжких та особливо тяжких злочинах.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Читайте також:

Що інкримінує Офіс Генпрокурора підсанкційним посадовцям та бізнесменам

Один із фігурантів розслідувань – п’ятий Президент України. Йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій. За даними слідства, він разом з екслідером забороненої партії "ОПЗЖ" та іншими особами організував схему постачання вугілля з окупованих територій у 2014-2015 роках.

Сума нелегальних прибутків перевищує 3 млрд грн. Слідство вважає, що ці дії призвели до зростання енергетичної залежності України від Росії. Досудове розслідування завершено ще у 2022 році, але сторона захисту затягує процес ознайомлення з матеріалами.

Екснардеп від "ОПЗЖ" допомагав Росії грабувати українські нафтові родовища

Окрім цього, колишній народний депутат та екслідер "ОПЗЖ" є обвинуваченим у ще одній справі про державну зраду та порушення законів війни. Його звинувачують у сприянні РФ у розграбуванні українських нафтових родовищ у Чорному морі та передачі секретної інформації про українські військові об’єкти. Наразі суд дослідив більшість доказів, а на майно підозрюваного накладено арешт — понад 30 земельних ділянок, 23 будинки, 26 автомобілів, розкішна яхта та навіть унікальний залізничний вагон-ресторан.

Підсанкційний бізнесмен привласнив понад 5 млрд гривень та замовив вбивство директора юридичної компанії

Ще один підозрюваний бізнесмен, який наразі перебуває під вартою, проходить одразу у двох кримінальних провадженнях. Його звинувачують у привласненні 5,36 млрд грн банківських коштів та їхній легалізації. Також йому інкримінують замовне вбивство директора юридичної компанії.

Інші кримінальні провадження підозрбваним

Ще один бізнесмен, партнер згаданого підозрюваного, втік за кордон. Його звинувачують у використанні чужого паспорта та організації незаконного перетину кордону.

Фактичного власника "Банку "Фінанси та Кредит" звинувачують у розкраданні 113 млн доларів, а також у створенні злочинної організації для розкрадання активів банку. Його оголошено у міжнародний розшук. Також підозри повідомлені низці топменеджерів згаданого банку. Цьому ж підозрюваному також інкримінують легалізацію коштів.

"Згідно організованої схеми з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн грн. Фактично ці кошти було виведено з території України і не повернуто банку", — повідомили в пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук. У кримінальних провадженнях виконується низка міжнародно-правових доручень. Правоохоронці зазначають, що слідчі дії тривають, а частина активів підозрюваних вже арештована або готується до націоналізації.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти експрезидента України Петра Порошенка та низки олігархів.

Згодом Президент України Володимир Зеленський прокоментував санкції проти Петра Порошенка.