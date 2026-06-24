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Главная Новости дня ГПСУ: на границе отмечается рост числа выездов из Украины

ГПСУ: на границе отмечается рост числа выездов из Украины

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 21:36
На границе растет пассажиропоток: украинцы чаще выезжают за границу
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Украинцы чаще выезжают за границу. В летний период отмечается рост пассажиропотока на государственной границе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Пассажиропоток в летний сезон существенно вырос

По его словам, в будние дни границу в среднем пересекают 115–120 тысяч человек, тогда как в выходные этот показатель увеличивается до 130–136 тысяч. В целом в этот период наблюдается активизация поездок за пределы страны, в частности в туристический сезон.

Отдельно Демченко отметил, что в некоторые дни количество граждан, выезжающих из Украины, превышает число возвращающихся на 10–20 тысяч человек.

Наибольшая нагрузка — на польском направлении

Наиболее интенсивное движение традиционно фиксируется на границе с Польшей, через которую проходит примерно половина всего пассажиропотока.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что очереди могут возникать лишь периодически — в часы пик или на отдельных направлениях. При этом они не носят постоянный характер и не охватывают все пункты пропуска одновременно.

В качестве примера он привел пункт пропуска "Устилуг" на Волыни, где недавно наблюдалось скопление примерно из 100 автомобилей. При этом на соседних пунктах в Львовской области движение оставалось значительно более свободным, что свидетельствует о неравномерном распределении потока.

Автобусы и логистика пересечения границы

По словам Демченко, ежедневно из Украины выезжает около 500 автобусов, а в выходные — до 580. Ранее этот показатель составлял около 350 автобусов в сутки, что свидетельствует о существенном росте пассажирских перевозок.

Он также подчеркнул, что внедренная система электронной очереди для международных автобусных перевозок позволяет упорядочить движение транспорта, избежать одновременного скопления автобусов на пунктах пропуска и сделать пересечение границы более предсказуемым.

Ситуация на других направлениях

Представитель ГПСУ добавил, что в настоящее время существенных очередей среди автобусов не фиксируется, а железнодорожное сообщение работает без значительных задержек. Исключения могут возникать только из-за воздушных тревог или других рисков для безопасности.

В целом, по оценкам пограничников, летний период характеризуется стабильным, но повышенным пассажиропотоком с сезонными пиками нагрузки.

Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что количество попыток незаконного пересечения границы остается стабильным. По его словам, в июне было задержано более 800 нарушителей.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Андрея Демченко, активность диверсионно-разведывательных групп в Черниговской области снизилась. В то же время угроза их проникновения на территорию Украины сохраняется.

граница авто ГПСУ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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