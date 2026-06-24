На кордоні зростає пасажиропотік: українці частіше виїжджають за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Українці частіше виїжджають за кордон. У літній період фіксується зростання пасажиропотоку на державному кордоні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Пасажиропотік у літній сезон суттєво зріс

За його словами, у будні дні кордон у середньому перетинають 115–120 тисяч осіб, тоді як у вихідні цей показник збільшується до 130–136 тисяч. Загалом у цей період спостерігається активізація поїздок за межі країни, зокрема у туристичний сезон.

Окремо Демченко зазначив, що в деякі дні кількість громадян, які виїжджають з України, перевищує число тих, хто повертається, на 10–20 тисяч осіб.

Найбільше навантаження — на польському напрямку

Найінтенсивніший рух традиційно фіксується на кордоні з Польщею, через який проходить приблизно половина всього пасажиропотоку.

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Речник підкреслив, що черги можуть виникати лише періодично — у пікові години або на окремих напрямках. Водночас вони не є постійними та не охоплюють усі пункти пропуску одночасно.

Як приклад він навів пункт пропуску "Устилуг" на Волині, де нещодавно спостерігалося скупчення приблизно зі 100 автомобілів. При цьому на сусідніх пунктах у Львівській області рух залишався значно вільнішим, що свідчить про нерівномірний розподіл потоку.

Автобуси та логістика перетину кордону

За словами Демченка, щодня з України виїжджає близько 500 автобусів, а у вихідні — до 580. Раніше цей показник становив близько 350 автобусів на добу, що свідчить про суттєве зростання пасажирських перевезень.

Він також наголосив, що впроваджена система електронної черги для міжнародних автобусних перевезень дозволяє впорядкувати рух транспорту, уникати одночасного скупчення автобусів на пунктах пропуску та зробити перетин кордону більш прогнозованим.

Ситуація на інших напрямках

Речник ДПСУ додав, що наразі суттєвих черг серед автобусів не фіксується, а залізничне сполучення працює без значних затримок. Винятки можуть виникати лише через повітряні тривоги або інші безпекові ризики.

У цілому, за оцінками прикордонників, літній період характеризується стабільним, але підвищеним пасажиропотоком із сезонними піками навантаженням.

Новини.LIVE повідомляли, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною. За його словами, у червні було затримано понад 800 порушників.

Новини.LIVE інформували, що за словами Андрія Демченка, активність диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській області зменшилася. Водночас загроза їхнього проникнення на територію України зберігається.