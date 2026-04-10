Главная Новости дня ГПСУ: ежедневно 30-50 украинцев возвращаются через белорусскую границу

Дата публикации 10 апреля 2026 19:09
От 30 до 50 граждан Украины ежедневно возвращаются домой через белорусскую границу. В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) сообщают, что это направление функционирует исключительно как гуманитарный канал. При этом он работает только в одном направлении — на въезд в Украину.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE.

До 50 украинцев ежедневно возвращаются домой через белорусскую границу

Представитель Госпогранслужбы отметил, что пересечь эту границу на выезд из Украины невозможно ни для украинцев, ни для иностранцев. Пропускные операции на выход здесь не осуществляются.

Как отметил Андрей Демченко, этот маршрут предназначен исключительно для возвращения граждан Украины домой. По его словам, другие варианты пересечения на этом отрезке границы не предусмотрены.

"Могу сказать, что ежедневно эта цифра колеблется по разным показателям. К примеру, в среднем за сутки прибывают около 30-50 человек в Украину. За минувшие сутки количество было на уровне 90. В другие дни может быть 10-20 человек, возвращающихся за сутки. Но опять же в среднем это показатель от 30 до 50 граждан Украины возвращаются домой через это направление.

И еще раз подчеркиваю, что это касается такая возможность только для граждан Украины и только на вход в нашу страну. На выход из Украины для граждан Украины это направление не действует. И вообще для иностранцев этот отрезок, ну в целом граница с Беларусью, по пропускным операциям также невозможен", — пояснил представитель ГПСУ.

Новини.LIVE информировали, что для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, сейчас фактически остался один легальный маршрут в Украину — через пункт пропуска на границе с Беларусью. Ранее в Запорожской области действовал гуманитарный коридор через Васильевку, однако его закрыли из-за обстрелов. Из-за этого людям приходится пользоваться ограниченными путями.

Также Новини.LIVE писали, что на временно оккупированных территориях Украины продолжается давление РФ на местное население. В частности, происходит вывоз детей и их дальнейшее устройство в российские семьи. Сейчас на ВОТ остаются около 1,6 миллиона украинских детей, и процесс их вывоза в РФ продолжается.

пограничники Беларусь возврат
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
