ДПСУ: щодня 30-50 українців повертаються через білоруський кордон

Від 30 до 50 громадян України щодня повертаються додому через білоруський кордон. У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) повідомляють, що цей напрямок функціонує виключно як гуманітарний канал. Водночас він працює лише в одному напрямку — на в’їзд до України.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE.

Представник Держприкордонслужби зазначив, що перетнути цей кордон на виїзд з України неможливо ні для українців, ні для іноземців. Пропускні операції на вихід тут не здійснюються.

Як зауважив Андрій Демченко, цей маршрут призначений виключно для повернення громадян України додому. За його словами, інші варіанти перетину на цьому відтинку кордону не передбачені.

"Можу сказати, що щоденно ця цифра коливається по різних показниках. До прикладу, в середньому за добу прибувають близько 30-50 людей в Україну. За минулу добу кількість була на рівні 90. В інші дні може бути 10-20 людей, що повертаються за добу. Але знову ж таки в середньому це показник від 30 до 50 громадян України повертаються додому через цей напрямок.

І ще раз наголошую, що це стосується така можливість тільки для громадян України й лише на вхід в нашу країну. На вихід з України для громадян України цей напрямок не діє. І загалом для іноземців цей відтинок, ну загалом кордон з Білоруссю, щодо пропускних операцій також неможливий", — пояснив речник ДПСУ.

Новини.LIVE інформували, що для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, наразі фактично залишився один легальний маршрут в Україну — через пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше в Запорізькій області діяв гуманітарний коридор через Василівку, однак його закрили через обстріли. Через це людям доводиться користуватися обмеженими шляхами.

Також Новини.LIVE писали, що на тимчасово окупованих територіях України триває тиск РФ на місцеве населення. Зокрема, відбувається вивезення дітей та їх подальше влаштування в російські родини. Нині на ТОТ залишаються близько 1,6 мільйона українських дітей, і процес їхнього вивезення до РФ триває.